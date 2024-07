Groupe Airwell est spécialisé dans la distribution d'équipements et de systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation destinés aux marchés du résidentiel et du tertiaire. Le groupe propose des produits de petites, moyennes et grosses puissances pour assurer le confort thermique des habitations, des espaces de bureaux, des galeries marchandes, des bâtiments publics, etc. La commercialisation des produits est assurée auprès des grossistes/distributeurs et des installateurs. 60,6% du CA est réalisé en France.

