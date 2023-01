Airwell : signature d'un emprunt obligataire

Airwell annonce la signature et la finalisation d'un emprunt obligataire de cinq millions d'euros, levé auprès de Delta AM par l'intermédiaire du fonds dédié au financement des entreprises françaises, 'France Economie Réelle'.



'Ces nouvelles ressources financières vont consolider les financements à maturité longue d'Airwell, venant pour partie refinancer les concours bancaires courants et l'affacturage', explique la société d'écosystèmes énergétiques intelligents.



Elles permettront également d'accompagner la croissance attendue de l'activité, de financer les projets de R&D et de fournir les moyens nécessaires pour réaliser un ou plusieurs projets de croissance externe actuellement à l'étude.



