Communiqué de presse, le 24 janvier 2023, 18h00

FORTE PROGRESSION DE L'ACTIVITE EN 2022

CA 2022 : 55,7 M€ (+23,6%)

CA INTERNATIONAL : +41,8%

POURSUITE DE LA CROISSANCE AU T4 2022

PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES EN 2023

Chiffre d'affaires

Normes françaises

(en M€)

Données non auditées CA 2022 CA 2021(1) Variation France et DOM TOM 30,9 27,6 +11,6% International 24,8 17,5 +41,8% Total 55,7 45,1 +23,6 %

(1) données pro-forma incluant la contribution des acquisitions 2021 en année pleine

En 2022, Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), fournisseur et créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé un chiffre d'affaires de 55,7 M€ en hausse de 23,6% par rapport à 2021. Cette performance valide l'orientation stratégique initiée par le Groupe axée d'une part, sur le développement d'offres innovantes écoénergétiques adaptées aux nouvelles tendances du marché et d'autre part, sur l'accélération de l'expansion commerciale à l'international.

Au 4ème trimestre, l'activité s'établit à 12,8 M€ en progression de 10,7%. La croissance a principalement été portée par la forte dynamique de l'export (+32,2%) à 6,9 M€ où le Groupe regagne des parts de marché, notamment en Pologne et au Maroc. La hausse est également portée par l'augmentation constante de la demande de pompes à chaleur air/eau (segment en augmentation de 154,8% à 4,4 M€ vs 1,7 M€ au T4 2021).

Sur l'ensemble de l'exercice, le segment résidentiel a poursuivi son essor avec un chiffre d'affaires de 52,0 M€, en progression de 24,9% par rapport à l'exercice précédent. Cette belle dynamique confirme là encore la pertinence des choix effectués pour porter une offre d'éco-services thermiques intelligentes à destination des particuliers en recherche plus affirmée de solutions plus économiques pour leurs usages du quotidien.

L'activité du segment professionnel a généré un chiffre d'affaires annuel de 3,7 M€, soit une hausse de 7,7%. S'adressant tant au secteur tertiaire qu'à l'industrie, le Groupe tend à accompagner au mieux ce segment dans la transition énergétique au travers d'une offre large de produits et de services qui sera complétée en 2023.

Au plan géographique, toutes les régions participent à la croissance des ventes à l'export. Représentant désormais 24,8 M€ soit une hausse de 41,8%, l'international reste le premier marché du groupe Airwell, présent dans 80 pays. La progression constante des ventes de pompes à chaleur air/eau à l'international confirme le succès de cette technologie qui se présente comme la meilleure alternative aux énergies fossiles tout en offrant de nombreux avantages à ses utilisateurs. La France a réalisé une activité en hausse sur l'ensemble de l'exercice (+16,6%). Les DOM-TOM, qui représentent 16,7% des ventes du Groupe, sont en légère augmentation de 2,7% avec un chiffre d'affaires de 9,3 M€ en 2022.

Perspectives encourageantes pour 2023

Acteur engagé de la transition énergétique, Airwell entend poursuivre le développement de ses offres innovantes en phase avec les besoins et les attentes des marchés résidentiels et professionnels. A ce titre, le Groupe vient de lancer l'offre Leezy à destination du secteur tertiaire et des entreprises, qui répond aux enjeux de sobriété énergétique et de conformité réglementaire tout en améliorant le confort thermique et la qualité de l'air du bâtiment.

Afin de consolider sa croissance future, le Groupe a récemment renforcé ses ressources à long terme avec une augmentation de capital de 1,5 M€ et un emprunt obligataire pour un montant de 5 M€. Ces financements vont permettre à Airwell d'accélérer sa croissance organique et externe au travers d'acquisitions ciblées.

Fort d'une année 2022 marquée par une forte dynamique de l'activité et d'un carnet de commandes en progression constante, le Groupe affiche toute sa confiance pour le nouvel exercice et réitère sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires de 100 M€ à horizon 2025.

Enfin, Airwell confirme son projet de transfert sur Euronext Growth prochainement (sous réserve de l'approbation par Euronext).

Prochaine publication : Résultats annuels 2022 : le mardi 25 avril 2023, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

www.groupe-airwell.com

