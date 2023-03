Groupe Airwell : AIRWELL: LE GROUPE AIRWELL INAUGURE SA 2NDE AIRWELL ACADEMY, UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION A MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Communiqué de presse, le 22 MARS 2023, 18h00

LE GROUPE AIRWELL INAUGURE SA 2nde AIRWELL ACADEMY,

UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION A MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Fournisseur et créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents , le groupe Airwell est heureux d'annoncer l'ouverture de son second centre de formation Airwell Academy à Montigny-Le- Bretonneux (78) à Saint Quentin en Yvelines au sein du siège du Groupe. Former la filière du génie climatique aux enjeux de la rénovation énergétique, soutenir l'insertion professionnelle et développer l'emploi sur le territoire sont autant d'objectifs visés par la Airwell Academy.

« Nous avons à cœur d'accompagner l'évolution de notre filière aux enjeux climatiques de la rénovation énergétique. Notre second centre de formation, Airwell Academy propose une offre de formation « citoyenne et inclusive » particulièrement dédiée aux jeunes en insertion et à l'accompagnement aux entreprises pour que cette insertion se fasse dans le meilleur cadre possible. C'est également une réponse au manque de main d'œuvre qualifiée de notre secteur et un coup de pouce au développement de l'emploi sur notre territoire de Saint-Quentin en Yvelines. » explique Laurent Roegel, CEO du groupe Airwell.

UNE OFFRE DE FORMATION CERTIFIANTE ET INCLUSIVE POUR LA FILIERE PROFESSIONNELLE

Afin de répondre à la demande croissante de main d'œuvre du secteur du génie climatique, le groupe Airwell propose depuis 2014 des formations certifiantes et qualifiantes pour accompagner la filière professionnelle dans la conduite du changement et répondre à la demande de plus en plus forte de personnel qualifié.

Fort du succès de son premier centre formation à Valence, la seconde Airwell Academy poursuit sa démarche d'accompagnement de la filière en proposant deux nouveaux modules très opérationnels dédiés aux métiers de frigoriste.

Une formation certifiante Monteur dépanneur en climatisation. Ce parcours de 735h (21 semaines) a pour objectif de combler le besoin en main d'œuvre et d'assurer une embauche durable. Elle s'adresse particulièrement à un public qui cherche à se reconvertir, à monter en compétence et à poursuivre son parcours scolaire initial en contrat Professionnel ou en alternance de 2 ans maximum. Cette formation sera ouverte à partir du second trimestre 2023.

Une formation pré-qualifiante inclusive en parcours continu. Ce module répond au besoin de main d'œuvre qualifiée et s'adresse spécifiquement aux demandeurs d'emploi longue durée, aux jeunes sans qualification ou cherchant à se reconvertir. Cette formation de 385 heures (11 semaines) sera proposée aux partenaires à partir du second trimestre 2023.

Au sein d'un bâtiment dédié de 250 m² équipé d'une zone de soudure, d'un espace atelier, de 2 salles de classe et d'un espace snack, 120 stagiaires dont 20 pour la formation pré-qualifiante seront accueillis chaque année (formations accessibles aux personnes en situation de handicap).

Ce second centre de formation qui représente 250K€ d'investissements propose une offre complémentaire au centre historique de Valence, dédié aux professionnels de la maintenance, installateurs et distributeurs pour la formation aux Solutions & services du groupe Airwell.

A VALENCE - 12 FORMATIONS DEDIEES AUX PROFESSIONNELS DU SECTEUR

« Depuis 2014, année de création de la Airwell Academy et de notre premier centre de formation, notre ambition est d'accompagner dans une démarche de développement durable, les professionnels de la maintenance, installateurs et distributeurs à travers la formation » rappelle Laurent Roegel, CEO du groupe Airwell.

Le site pilote situé à Valence réunit sur 700m2 dédiés à la formation : plusieurs salles équipées, des plateaux techniques équipés d'appareils fonctionnels de mis en situation, un showroom- produits Airwell et 12 formations Qualifiantes (QUALIPAC, QUALIPV, RGE QUALISOL, etc.) et certifiantes (Attestation d'aptitude CAT, habilitation électricité, des formations techniques liées à sa gamme de produits résidentiels et tertiaires DRV…).

Le centre de formation Airwell Academy est certifié « Qualiopi » attestant de la qualité du dispositif pédagogique délivré permettant de bénéficier des OPCO pour la prise en charge des formations.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

