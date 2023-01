Groupe Airwell : AIRWELL RENFORCE SES RESSOURCES FINANCIÈRES LONG TERME EN ÉMETTANT UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 5 M EUR AUPRÈS DE FRANCE ÉCONOMIE RÉELLE, FONDS GÉRÉ PAR DELTA AM

Communiqué de presse, le 9 janvier 2023, 7h00

AIRWELL RENFORCE SES RESSOURCES FINANCIÈRES LONG TERME EN ÉMETTANT UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 5 M€ AUPRÈS DE

FRANCE ÉCONOMIE RÉELLE, FONDS GÉRÉ PAR DELTA AM

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), fournisseur et créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, annonce la signature et la finalisation d'un emprunt obligataire de 5 M€, levé auprès de Delta AM par l'intermédiaire du fonds dédié au financement des entreprises françaises, « France Economie Réelle ».

Ces nouvelles ressources financières, qui viennent en complément de l'augmentation de capital de 1,5 M€ conclue fin décembre 2022, vont consolider les financements à maturité longue d'Airwell, venant pour partie refinancer les concours bancaires courants et l'affacturage.

Elles permettront également d'accompagner la croissance attendue de l'activité, de financer les projets de R&D et de fournir les moyens nécessaires pour réaliser un ou plusieurs projets de croissance externe actuellement à l'étude.

Les obligations émises porteront intérêts variables mais plafonnés et seront intégralement remboursables in fine, le 30 juin 2028. Une sûreté sur actifs est consentie par Airwell pour ce financement non assorti de covenants financiers. Par ailleurs, avec l'aide des équipes de Delta AM, Airwell continuera de faire progresser ses pratiques et sa transparence en matière extra financière (critères ESG et bilan carbone).

Laurent Roegel, CEO du Groupe Airwell, déclare : « Nous sommes très heureux de la confiance accordée par les équipes de Delta AM et le fonds France Economie Réelle pour financer notre activité sur le long terme. Ces ressources nous sont indispensables pour accompagner notre croissance des 5 années à venir qui s'annonce dynamique, dans un contexte de transformation des usages énergétiques des particuliers et des entreprises ».

Pour cette opération, Airwell a été conseillé par Atout Capital.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2022 : le 24 janvier 2023, après Bourse.

A propos d'Airwell :

Créé en 1947 en France, Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Compartiment : Euronext Access+ ; Code Mnémonique : MLAIR

www.groupe-airwell.com



Contacts

PDG Listing Sponsor Communication Financière

Laurent ROEGEL Rodolphe OSSOLA Dina MORIN

investisseurs@airwell.com rodolphe.ossola@atoutcapital.com dina.morin@capvalue.fr

01 56 69 61 86 01 80 81 50 00

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nW9yY5VplZuXm55slJVmZmVkm2Zlw5SXaJOdxWltZpicbG9oxZtlmMeXZnBonmht

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77937-airwell-cp-levee-de-fonds-par-emission-obligataire-90123.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews