Groupe Airwell : AIRWELL: RESULTATS ANNUELS 2022

Communiqué de presse, le 25 avril 2023 18h00

RESULTATS ANNUELS 2022

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE : +23,2%

POURSUITE DES INVESTISSEMENTS POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DU GROUPE

PROGRESSION CONSTANTE DU CARNET DE COMMANDES

Normes françaises

(en M€) 2022(1) 2021(2) Variation Chiffre d'affaires 55,7 45,2 +23,2% EBITDA 1,6 2,4 -33,3% EBIT 1,5 1,9 -22,7% Résultat net 1,0 1,5 -33,8%

(1) Comptes consolidés arrêtés par le Conseil d'Administration du 20 avril 2023

(2) Données pro-forma non-audités incluant la contribution des acquisitions 2021 en année pleine

Forte dynamique de l'activité

En 2022, le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), fournisseur et créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 55,7 M€, en hausse soutenue de 23,2%. Le carnet de commandes connaît lui aussi une progression supérieure à 20% marqué par une accélération de la demande pour les nouvelles solutions PAC (Pompes à chaleur Air-Eau) et EnR (Energies Renouvelables). Les offres innovantes écoénergétiques proposées par le groupe reçoivent un accueil grandissant sur le marché résidentiel qui représente 93,3% du CA avec une accélération soutenue de l'activité à l'international, dont le Maroc et la Pologne. Cette bonne dynamique confirme le succès du positionnement stratégique d'Airwell dans un marché porté par les nouvelles normes environnementales et l'efficacité énergétique du bâtiment.

Résilience de la marge brute et baisse du résultat d'exploitation, reflet des investissements stratégiques pour construire l'avenir

La marge brute s'établit à 17,0 M€, soit 30,6% du chiffre d'affaires consolidé et ressort en hausse de 14% par rapport en 2021. La croissance moindre que celle de l'activité s'explique par la pression sur les coûts d'approvisionnements qu'il n'est pas toujours possible de répercuter sur les contrats des clients.

Tout au long de l'exercice, le groupe a poursuivi les investissements et les recrutements dans les projets stratégiques (Offre Leezy, Maison Hybride, Airwell Academy) afin de préparer sa croissance future. En conséquence, l'EBITDA, qui tient compte notamment d'une augmentation proforma des charges de personnel (+20,5%), du doublement des surfaces de bureau (incluant l'ouverture de la seconde Airwell Academy) et d'une hausse des dépenses marketing (+21,8%), ressort à 1,6 M€ en baisse de 0,8 M€.

L'EBIT s'établit à 1,5 M€, en baisse de 22,7%.

Déduction faite d'un résultat financier de 0,3 M€ et d'une charge d'impôt de 0,4 M€, le résultat net affiche 1,0 M€, faisant ressortir une marge nette de 1,8%.

Le cash-flow opérationnel se monte à 0,9 M€. Il tient compte d'une hausse de BFR de l'ordre de 15% qui reste maitrisée compte-tenu de la croissance de l'activité (+23,2%). Les flux générés par les investissements affichent un encaissement net de 0,4 M€, en raison notamment de la cession de la marque Johnson. Les flux liés aux financements représentent un décaissement net de 1,1 M€. Ils intègrent l'augmentation de capital de 1,5 M€ réalisée fin décembre et un désendettement net de 2,6 M€. Au global, le groupe a dégagé un flux net de trésorerie de 0,2 M€.

Analyse du bilan consolidé

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres d'Airwell s'élèvent à 3,9M€. Ils ont été renforcés à concurrence de 1,5 M€ à la suite du placement privé réalisé auprès de deux family office norvégiens et pour le solde par la mise en réserve du résultat de l'exercice précédent.

L'endettement financier brut s'établit à 3,8 M€ à fin 2022. Il est en diminution de 2,6 M€ par rapport à la dette brute consolidée de fin 2021. La dette nette s'établit à 1,8 M€ et représente soit 1,1 fois l'EBITDA 2022 ou un gearing de 45%.

Perspectives favorables

Fort d'une activité en progression constante marquée par une forte croissance de l'export qui représente désormais plus de 27% du CA du Groupe, Airwell confirme sa feuille de route stratégique lui permettant de viser un chiffre d'affaires de 100 M€ à horizon 2025 et une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025 .

A ce titre, le groupe entend porter ses efforts sur le déploiement de ses activités de Service, l'accélération de sa dynamique commerciale en France comme à l'International via des acquisitions ciblées le cas échéant et enfin, la poursuite du développement des offres innovantes.

« Nous avons poursuivi en 2022 notre transformation initiée en 2019 tout en maintenant une belle croissance de notre chiffre d'affaires. Grâce aux investissements réalisés depuis 3 ans et au renforcement de notre structure financière, nous sommes en ordre de marche pour atteindre nos objectifs ambitieux et devenir un leader sur le marché de l'efficacité énergétique qui va connaître une croissance très forte sur les 10 prochaines années. Le projet de transfert des titres du groupe avec levée de fonds sur Euronext Growth®* doit également contribuer au renforcement de nos positions en France et à la poursuite de la conquête du marché européen ». indique Laurent ROEGEL, Président du Groupe Airwell.

*conditionné à l'accord Euronext Growth® Paris

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 : le mercredi 10 mai 2023, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Compartiment : Euronext Access+ ; Code Mnémonique : MLAIR

www.groupe-airwell.com

© 2023 ActusNews