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GROUPE AIRWELL

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Groupe Airwell : Document AMF CP. 2023DD888516

10/03/2023 | 18:16
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2023DD888516

10 mars 2023

- DD155557

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MARVIK HOLDING SARL personne morale liée à Laurent ROEGEL, Président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GROUPE AIRWELL

LEI : 9845009C3B49686EE672

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.6000 Euro

VOLUME : 1 420.0000

PRIX UNITAIRE : 5.5000 Euro

VOLUME : 950.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.5599 Euro

VOLUME : 2 370.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Groupe Airwell SA published this content on 10 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 March 2023 17:14:10 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 0,80 M 0,85 M -
Dette nette 2022 14,2 M 15,0 M -
PER 2022 35,0x
Rendement 2022 -
Capitalisation 27,1 M 28,7 M -
VE / CA 2022 0,74x
VE / CA 2023 0,64x
Nbr Employés -
Flottant -
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Groupe Airwell : Graphique analyse technique Groupe Airwell | Zonebourse
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TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
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Ecart / Objectif Moyen -13,0%
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