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    MLAIR   FR0014003V77

GROUPE AIRWELL

(MLAIR)
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Groupe Airwell : Document AMF CP. 2023DD915616

19/06/2023 | 18:15
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2023DD915616

19 juin 2023

FR0014003V77 - DD167253

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MARVIK HOLDING SARL personne morale liée à Laurent ROEGEL, Président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GROUPE AIRWELL

LEI : 9845009C3B49686EE672

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.5500 Euro

VOLUME : 1 230.0000

PRIX UNITAIRE : 5.5500 Euro

VOLUME : 1 200.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.5500 Euro

VOLUME : 2 430.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 19 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Groupe Airwell SA published this content on 19 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 June 2023 16:14:19 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 0,80 M 0,87 M -
Dette nette 2022 14,2 M 15,5 M -
PER 2022 34,7x
Rendement 2022 -
Capitalisation 26,9 M 29,4 M -
VE / CA 2022 0,74x
VE / CA 2023 0,41x
Nbr Employés -
Flottant -
Graphique GROUPE AIRWELL
Durée : Période :
Groupe Airwell : Graphique analyse technique Groupe Airwell | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GROUPE AIRWELL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
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Objectif de cours Moyen 6,80 €
Ecart / Objectif Moyen 22,5%
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