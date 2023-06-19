Groupe Airwell : Document AMF CP. 2023DD915616

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2023DD915616
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19 juin 2023
FR0014003V77 - DD167253
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
MARVIK HOLDING SARL personne morale liée à Laurent ROEGEL, Président
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : GROUPE AIRWELL
LEI : 9845009C3B49686EE672
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 16 juin 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 5.5500 Euro
VOLUME : 1 230.0000
PRIX UNITAIRE : 5.5500 Euro
VOLUME : 1 200.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 5.5500 Euro
VOLUME : 2 430.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 19 juin 2023