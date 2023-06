Communiqué de presse, le 29 juin 2023, 18h45

GROUPE AIRWELL ACQUIERT AMZAIR INDUSTRIE

ET CREE AIRWELL INDUSTRIE POUR INTEGRER LA PRODUCTION DANS SA CHAINE DE VALEUR

GROUPE AIRWELL (Code ISIN : FR0014003V77 / Mnémonique : ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, annonce avoir acquis le 28 juin 2023 AMZAIR Industrie, concepteur et fabricant de pompes à chaleur pour le résidentiel et le petit tertiaire basé à Plabennec (29).

Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du GROUPE AIRWELL visant à maîtriser la chaîne de valeur, de la conception, à la production et à la distribution de produits destinés à optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires.

Fort de 25 collaborateurs, AMZAIR Industrie, qui devient AIRWELL Industrie, va enrichir et compléter l'écosystème du GROUPE AIRWELL dans la conception et la fabrication de pompes à chaleur 100% françaises et connectées. Depuis 2021, GROUPE AIRWELL travaille à la construction d'une offre globale de solutions basées sur la data, l'Intelligence Artificielle et la connectivité. La maîtrise du cycle amont de production va ainsi accélérer le développement et l'intégration de ces solutions aux produits du Groupe.

Par ailleurs, l'alliance des forces commerciales des deux groupes favorisera le renforcement de leur présence sur l'Ouest de la France et de continuer à s'appuyer sur la force de frappe commerciale du GROUPE AIRWELL tant en France qu'à l'export par sa présence dans plus de 80 pays.

« Le produit seul, comme les pompes à chaleur, ne suffit plus. Il doit être intégré dans un écosystème plus global dans l'objectif d'optimiser la consommation d'énergie des bâtiments – chauffage, rafraichissement etc. L'acquisition d'AMZAIR Industrie va dans le sens de la construction de cet écosystème et du développement du GROUPE AIRWELL. » explique Laurent ROEGEL, Président de GROUPE AIRWELL.

AIRWELL Industrie : l'alliance de deux expertises de l'univers de la PAC et des solutions pour la gestion énergétique du bâtiment.

En s'appuyant sur l'expertise et l'outil industriel d'AMZAIR Industrie, AIRWELL complète sa large offre en intégrant notamment 3 gammes de pompes à chaleur innovantes et connectées :

Les PAC Air/Eau tout en un et sans unités extérieures, produit signature du fabricant breton,

Les PAC Air/Eau monoblocs extérieures intégrant le réfrigérant naturel R290 alliant performances optimisées et meilleur respect de l'environnement,

Les PAC Eau/Eau qui dispose des atouts reconnus des solutions géothermiques.

Avec la création d'AIRWELL Industrie, GROUPE AIRWELL poursuit son développement sur un marché porteur en intégrant une nouvelle offre de produits connectés pour l'univers de l'habitat et des bâtiments tertiaires. Cette alliance permettra également un travail commun en recherche et développement par l'addition des expertises techniques, tant thermodynamiques que datas et Intelligence Artificielle des deux pôles de Plabennec (29) et de Montigny-le-Bretonneux (78), siège du GROUPE AIRWELL.

Une acquisition qui s'inscrit dans la feuille de route de la dernière levée de fonds

La levée de fonds de 6,1 M€ réalisée à l'occasion du transfert des titres de GROUPE AIRWELL sur Euronext Growth® Paris est une étape importante de la poursuite du développement du Groupe engagé depuis 2021, en particulier avec le financement d'acquisitions qui contribueront à l'atteinte de l'objectif de chiffre d'affaires de 100 M€ d'ici 2025.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2023 : le mardi 18 juillet 2023, après Bourse.

A propos de GROUPE AIRWELL

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 75 collaborateurs En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

AIRWELL Industrie - site de production

Basée à Plabennec (29) à quelques kilomètres de Brest, Airwell Industrie (anciennement Amzair Industrie) est concepteur et fabricant de pompes à chaleur depuis 1998. Depuis 2012, portée par Glen Desmousseaux et plusieurs acteurs de l'économie et de l'industrie du Grand ouest, l'entreprise conçoit et fabrique une large gamme de PAC – discrètes, robustes, économiques et écologiques. Acteur engagé dans le développement de l'économie locale, l'entreprise - 25 collaborateurs fabrique 100% de sa production au sein de son site de production près de Brest. L'entreprise bretonne a intégré le groupe Airwell en juin 2023 et concentre depuis la R&D thermodynamique du groupe.



