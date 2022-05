Groupe Airwell : LE GROUPE AIRWELL SÉLECTIONNÉ POUR INTÉGRER LA 7EME PROMOTION DES ENTREPRISES ACCÉLERÉES DE BPIFRANCE

Communiqué de presse, le 31 mai 2022, 18h00,

LE GROUPE AIRWELL SÉLECTIONNÉ POUR INTÉGRER LA 7EME PROMOTION DES ENTREPRISES ACCÉLERÉES DE BPIFRANCE

Distingué pour son potentiel de développement et sa forte ambition de croissance sur des secteurs à impact, l e groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur de solutions énergétiques intelligentes, est heureux d'annoncer sa sélection à la 7eme promotion des entreprises accélérées de Bpifrance. Sélectionné au côté de 40 sociétés françaises issues de tous secteurs, Airwell bénéficie depuis le mois de mars et pour une durée de deux ans, de l'expertise et du réseau de l'accélérateur PME de la Bpi qui accompagne les entreprises dans leur structuration et leur évolution en ETI.

Dès 2010, le Groupe Airwell a opéré un changement stratégique majeur afin de devenir le futur leader des systèmes énergétiques intelligents au service de l'efficacité énergétique. Cette nouvelle vision se traduit par des partenariats territoriaux soutenant des développements locaux et sociétaux, un fort engagement environnemental, des offres commerciales dédiées à la transition énergétique tout en poursuivant l'amélioration de la rentabilité et les investissements.

Résolument tourné vers les énergies renouvelables, le Groupe a mis au point des offres de services innovantes, combinant efficacité énergétique et consommation plus intelligente. A ce titre, Airwell a lancé l'année dernière la Maison Hybride, offre proposant aux particuliers d'allier production d'énergie et confort thermique grâce à des solutions connectées. En tant que fabricant innovant, le groupe Airwell souhaite associer son expertise historique dans le monde de l'Énergie à son développement autour de la Maison Connectée et Intelligente.

Dans le cadre de son accompagnement par Bpifrance, et en accord avec sa stratégie ambitieuse, ce programme d'accélération aura 2 priorités :

Le renforcement de sa politique RSE par la définition de critères ESG pertinents, le renforcement de ces actions concrètes via sa structure de formation Airwell Academy (formation de reconversion et d'insertion au profit des personnes sans activité).

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Euronext Access Paris – code ISIN : FR0014003V77 / Code mnémonique : MLAIR

www.groupe-airwell.com



Contacts

PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

Communication Financière

Dina MORIN

dina.morin@capvalue.fr

01 80 81 50 04

