Berkem : le titre bondit après l'annonce d'un projet d'OPA

Groupe Berkem bondit en Bourse ce jeudi suite à l'annonce du dépôt d'un projet d'offre publique d'achat (OPA) simplifiée sur le spécialiste de la chimie du végétal.



L'opération va prendre la forme d'un traité d'apport en nature, par Kenercy, la holding du PDG Olivier Fahy, de 100% de ses actions à la société Kenerzeo, associant le géant de l'investissement Eurazeo.



Le projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par Kenerzeo visera ensuite l'intégralité des actions de Groupe Berkem qu'elle ne détiendra pas, au prix de 3,10 euros par action.



A la Bourse de Paris, l'action Groupe Berkem grimpait de 58% jeudi pour s'établir non loin de trois euros jeudi à la mi-journée.



Créé en 1993 par Olivier Fahy, aujourd'hui président-directeur général, Berkem fabrique des suractivateurs végétaux et des solutions biosourcées de haute qualité qui boostent la performance des molécules de synthèse.



Avec près de 250 collaborateurs répartis sur son siège social de Blanquefort (Gironde) et cinq sites industriels, la société a réalisé 51,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.



