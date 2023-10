Berkem : les objectifs financiers décalés d'un an

Groupe Berkem, un spécialiste de la chimie du végétal, a décalé d'un an des objectifs financiers compte tenu d'un contexte économique jugé 'adverse', ce qui fait chuter son titre.



A l'occasion de son entrée en Bourse, en 2021, la société s'était donné comme objectif de chiffre d'affaires d'au moins 65 millions d'euros à horizon 2024, pouvant être porté à 85 millions d'euros en cas de réalisation d'opérations de croissance externe.



Pour la même échéance, le groupe avait manifesté l'ambition d'atteindre une marge opérationnelle (Ebitda) de l'ordre de 25%.



Si ces objectifs restent inchangés, Berkem prévoit désormais de les réaliser à horizon 2025.



En raison d'un contexte économique et géopolitique détérioré depuis le conflit en Ukraine, le groupe explique pâtir d'une hausse généralisée de ses charges d'exploitation due à l'inflation.



Il indique également subir le fort ralentissement du marché du bâtiment, lié là encore aux tensions inflationnistes.



Peu avant 10h00, son titre chutait de plus de 3% dans un marché parisien en léger repli.



