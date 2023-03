Berkem : nouvel accord de distribution avec Unipex, filiale du Groupe Barentz

Le Groupe Berkem, le spécialiste de la chimie du végétal annonce aujourd’hui l’extension de son accord de distribution avec Unipex, l’un des référents du marché de la distribution de spécialités, sur les territoires du Benelux et de la Suisse romande pour l’ensemble de ses ingrédients destinés au marché de la cosmétique et du Personal Care. Acquis en 2022 par Barentz, qui assure déjà la distribution des produits du Groupe Berkem en Amérique du Nord et sur certains territoires européens, Unipex est présent sur de nombreux marchés tels que la pharmaceutique ou la cosmétique.



Développant pour son pôle d'activité " Santé, Beauté & Nutrition " une gamme étendue d'extraits d'origine 100% végétale sélectionnés pour leur efficacité, le Groupe Berkem fait de nouveau confiance à Unipex pour distribuer ses ingrédients à destination du marché de la cosmétique et du Personal Care. Déjà distributeur des extraits végétaux du Groupe Berkem pour la France, Unipex distribuera auprès des territoires du Benelux et de la Suisse romande, grâce à sa force de vente alliée à son service Marketing Technique.



Unipex mettra à la disposition des clients de cette zone la gamme d'ingrédients cosmétiques du Groupe Berkem.