Cosmétique : le Groupe Berkem renforce sa collaboration avec Barentz

Le Groupe Berkem, entreprise spécialisée dans la chimie du végétal, annonce un nouveau partenariat exclusif avec l'entreprise Barentz. Après les marchés des États-Unis et le Canada début novembre, le leader mondial de la distribution de produits spécialisés devient également le distributeur exclusif des ingrédients durables du Groupe Berkem sur le territoire Allemand, Autrichien et Suisse Allemand.A travers ce partenariat, l'objectif du groupe est de proposer des actifs, entre autres riches en polyphénols, des eaux florales et des extraits de plantes dans un large panel de secteurs d'activités, notamment le soin de la peau, du visage, du corps et des cheveux.