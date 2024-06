Groupe Berkem est un groupe chimique organisé autour de 4 pôles d'activités : - production d'ingrédients actifs : à partir de l'extraction de matières végétales. Par ailleurs, le groupe propose des prestations de lyophilisation à façon pour les industries agroalimentaire, cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique, etc. ; - formulation de solutions de préservation et de protection des matériaux : matériaux en bois ; - distribution de solutions pour le traitement, l'usinage et la protection du matériau bois ; - fabrication de résines alkydes : à destination des industries de la peinture, du bâtiment, du traitement des bois et des encres. A fin 2023, la société dispose de 3 sites de production implantés en France. 71,6% du CA est réalisé en France.

Secteur Produits pharmaceutiques