Groupe Berkem : Berkem bondit à l'annonce d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée

Le 18 juillet 2024 à 10:53

Le groupe Berkem, spécialiste de la chimie du végétal, voit son cours flamber (+53,82% à 2,89 euros) après avoir annoncé qu'il envisageait un retrait de la cote. Kenercy, la société du PDG Olivier Fahy apportera 100% des actions Berkem qu’elle détient, soit quelque 12 millions d'actions représentant 67,93% du capital, à sa filiale Kenerzeo pour 3,10 euros par action. Ce prix extériorise une prime de 64,5% par rapport au cours de clôture du 17 juillet de 1,88 euro. La société a été introduite en décembre 2021 sur EuronextGrowth à 9,3 euros.



Kenerzeo porte un projet d'offre publique d'achat simplifiée et visant l'intégralité des actions Berkem qu'elle ne détiendra pas, au même prix.



Berkem annonce la conclusion d'un protocole d'investissement entre Kenercy et Eurazeo, portant sur un financement, par des fonds gérés par Eurazeo, de Kenerzeo à hauteur de 23,5 millions d'euros maximum (dont 18,5 millions consacrés au projet d'offre publique d'achat simplifiée) par voie d'émissions d'obligations convertibles et de souscription d'actions Kenerzeo.



Concomitamment, Kenerzeo et Danske Bank Asset Management ont signé des promesses réciproques portant sur l'acquisition par le premier, et la cession par le second, de 7,5% du capital de Groupe Berkem. Après la réalisation définitive de l'apport et des promesses, Kenerzeo détiendra 75,43% du capital de Groupe Berkem.



Kenerzeo déposera au quatrième trimestre 2024 à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Groupe Berkem en circulation, au prix unitaire de 3,10 euros.



"Le protocole d'investissement conclu avec Eurazeo ouvre un nouveau chapitre de Groupe Berkem, qui sera caractérisé par la même ambition qui anime notre groupe depuis sa création : devenir l'acteur de référence de la chimie du végétal en répondant au mieux aux demandes croissantes de naturalité des industriels ", déclare Olivier Fahy.



Le conseil d'administration a accueilli favorablement les opérations envisagées et a décidé de coopérer afin de permettre le dépôt par Kenerzeo d'une offre publique au cours du quatrième trimestre 2024. Il est précisé qu'Olivier Fahy n'a participé ni aux débats, ni au vote des délibérations lors de cette réunion du conseil d'administration.



Un expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l'offre publique d'achat conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF sera prochainement désigné.