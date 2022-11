Groupe Berkem : Berkem choisit Barentz pour être son distributeur de soins aux Etats-Unis et au Canada

Le Groupe Berkem spécialisé dans la chimie du végétal a annoncé son partenariat exclusif à compter du 1er novembre 2022 avec l'entreprise Barentz, pour la distribution des ingrédients durables du groupe dans le secteur des soins personnels et de cosmétiques pour les États-Unis et le Canada. Barentz Personal Care, un leader mondial de la distribution de produits spécialisés, offre un service client et une gamme de solutions parmi les meilleurs du secteur et se dit prêt à représenter les ingrédients durables de Berkem dans ces deux pays d'Amérique du Nord.



Puisant son inspiration dans la nature, Berkem propose une gamme d'ingrédients d'origine végétale pour le soin de la peau, du visage, du corps et des cheveux. Le Groupe est spécialisé dans l'extraction de principes actifs, notamment les polyphénols. Il propose des eaux florales et des extraits de plantes sélectionnées pour leur efficacité.



" Cet accord reflète la stratégie de Berkem d'étendre sa présence géographique. Au-delà de sa capacité à assurer avec succès la distribution et le développement de la gamme de produits de Berkem aux États-Unis et au Canada, Barentz partage les mêmes valeurs que le Groupe, notamment l'orientation client et le sens du service, ainsi que la même approche du marché des soins personnels et des cosmétiques. " déclare Eric Moussu, Directeur Commercial du Groupe Berkem.



" L'intégration des ingrédients d'origine végétale de Berkem complète parfaitement notre gamme actuelle de produits de soins personnels pour l'Amérique du Nord, ce qui nous permet d'offrir à nos clients une gamme plus large. De plus, les ingrédients de Berkem s'inscrivent dans notre stratégie de croissance visant à fournir à nos clients des solutions durables et uniques. " indique Jean-Luc Joye, Vice-président principal de la division Personal Care de Barentz Amérique du Nord.