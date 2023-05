Groupe Berkem : Les différents secteurs concernés par la chimie du végétal

Grâce à l'implication de certains acteurs de l'industrie de la chimie, tels que le Groupe Berkem, l'utilisation de la chimie du végétal se généralise. En effet, de nombreux secteurs cherchent aujourd'hui à intégrer la chimie issue du végétal dans leurs produits. Cette évolution s'explique notamment par la montée en puissance de la chimie verte, qui vise à réduire les impacts de la chimie conventionnelle sur l'environnement et la santé.

Dans les lignes qui suivent, découvrez quelques secteurs qui ont introduit la chimie du végétal dans leur processus de fabrication.

Conscient des défis auxquels font face les acteurs du secteur de la construction et des matériaux, le Groupe Berkem propose aujourd'hui un large éventail de solutions pour chacune des étapes de la vie des constructions.

Le Groupe Berkem, face à ses enjeux environnementaux, développe et offre depuis près de 60 ans, des solutions qui valorisent les matériaux, notamment pour la protection et la préservation du bois et de ses dérivés, par l'amélioration de leurs performances. De cette manière, les produits insecticides et fongicides AXIL® ont progressivement évolué pour devenir des formulations issues de la biomasse.

En remplaçant les matières premières fossiles par des ressources végétales, Le Groupe Berkem répond aujourd'hui aux attentes des consommateurs, en améliorant l'impact environnemental de ses produits, tout en accompagnant ses clients industriels dans leur transition environnementale.

De la même manière, pour la composition des résines alkydes LIXOL, le Groupe Berkem présente une formule à base d'huile végétale (soja, lin, bois de Chine, ricin). Pour aller plus loin, son laboratoire de R&D a élaboré NATURAGLYP 100S une résine élaborée à partir de matières premières d'origine biosourcées et renouvelables, capable de remplacer celles d'origine pétrochimiques.

Tout comme le secteur de la construction, le marché de l'hygiène et de la protection fait face à des enjeux environnementaux, sanitaires et démographiques. Pour offrir une protection optimale et durable aux hommes mais aussi, aux denrées, le Groupe Berkem s'investit activement dans la formulation de solutions biosourcées capables de lutter contre les nuisibles et les dégradations, tels que les champignons.

La technologie SYNERKEM® du Groupe Berkem permet l'élaboration de suractivateurs végétaux, qui réduisent la quantité de substances actives conventionnelles tout en préservant l'efficacité du produit. Ainsi certains produits anti termites par exemple, dont le Groupe Berkem est spécialiste, mettent à profit cette technologie pour réduire les biocides en les combinant à des principes actifs végétaux qui boostent leurs performances.

Depuis plusieurs années déjà, les secteurs de l'hygiène publique, de l'isolation et du textile font face à des défis de plus en plus complexes, notamment d'un point de vue écologique.

Parallèlement, les réglementations sont de plus en plus strictes, ce qui pousse les industries à chercher des solutions innovantes et écoresponsables.

Fort de son expertise, le Groupe Berkem accompagne les industriels des secteurs de l'hygiène publique, de l'isolation et du textile à relever les défis environnementaux, grâce à sa technologie SYNERKEM®. Cette technologie permet de réduire la quantité de produits biocides ou phytosanitaires dans les formules tout en assurant une efficacité maximale, ce qui permet aux industriels d'accélérer leur transition tout en répondant aux besoins du secteur.

Le Groupe Berkem développe également des solutions spécifiques pour différents marchés de l'industrie en utilisant, par exemple, des résines formulées à partir d'huiles végétales. L'objectif ? Offrir des solutions à forte valeur ajoutée.

L'innovation de LIXOL, filiale du Groupe Berkem, cible des marchés qui recherchent des performances techniques et des engagements en matière de durabilité. Pour cette raison, LIXOL, élabore des résines alkydes pour les encres d'impression. Une gamme complète de résines alkydes, fabriquées à partir d'huiles végétales, a été développée afin d'améliorer, entre autres, la viscosité, le pouvoir mouillant et la durée de séchage des encres typographiques.

Grâce à son expertise en extraction végétale et en développement d'actifs, le Groupe Berkem est capable d'innover et de proposer des solutions innovantes dans le secteur de la santé, de la beauté et de la nutrition.

Spécialiste de l'extraction végétale, conçoit et fabrique des ingrédients actifs d'origine naturelle à destination des industries cosmétiques et agroalimentaires. Ces actifs sont développés à partir de végétaux soigneusement sélectionnés en raison de leurs vertus et de leurs compositions en molécules actives.

Fort de son savoir-faire, le Groupe Berkem apporte des solutions innovantes, responsables et durables pour répondre aux besoins et aux exigences des secteurs de la santé, de la beauté et de la nutrition. Chaque jour, les équipes de R&D travaillent sur les opportunités de développements dans ces secteurs, de plus en plus sensibles à ces enjeux environnementaux. Les équipes Sourcing s'attachent à développer des filières d'approvisionnement en matières premières végétales, basées sur une agriculture locale et naturelle, des transports et du stockage limitant l'impact environnemental.

Fort de son expérience, le Groupe Berkem est reconnu par ses clients sur différents secteurs, pour être un partenaire innovant dans la chimie du végétal, qui les accompagne dans leur propre transition.

Ses expertises s'étendent désormais à l'ensemble de la chaîne de production des ingrédients et composants pour les industriels de ces secteurs d'activité :