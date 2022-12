Groupe Berkem : Notification relative aux opérations de stabilisation intermédiaire - 3

Ce communiqué de presse est également publié au nom de Berenberg conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission.

À PROPOS DE GROUPE BERKEM

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal

ayant pour mission d'accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (cosmétique, agroalimentaire,

construction, hygiène publique, etc..). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Groupe

Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des molécules de synthèse. Groupe Berkem a réalisé 41 M€ de chiffre d'affaires en 2020 et une marge d'EBITDA de près de 19%. Le

Groupe compte près de 165 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir).www.groupeberkem.com

