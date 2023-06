Groupe Berkem : Rapport des commissaires aux comptes sur les résolutions à titre extraordinaire - 9ème résolution

DocuSign Envelope ID: 361644A7-83E2-4AF1-8CDB-A8DA493DC462

Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières par voie d'offre visée à l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription

(Assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2023 - 9ème résolution)

Aux Actionnaires

GROUPE BERKEM SA 20 rue Jean Duvert

33 290 BLANQUEFORT

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l'article L. 225-129 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au conseil d'administration de la compétence de décider une émission, par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, d'actions ordinaires de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à un titre de créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières représentatives des créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les formes, taux et conditions que le Conseil d'administration jugerait convenables, étant précisé que l'émission d'actions de préférence serait strictement exclue de la délégation, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononce.

Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation serait fixé à trente millions (30.000.000) d'euros ou sa contre-valeur en monnaies étrangères au jour de l'émission, étant précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital serait limité à 20% du capital par an (apprécié à la date de mise en œuvre de la délégation) et s'imputerait sur le montant du plafond global prévu à la 14ème résolution de l'Assemblée générale. A ce plafond, s'ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ;

Le montant nominal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourrait excéder un montant de quatre-vingt-treize millions (93.000.000) d'euros ou sa contre-valeur en monnaies étrangères au jour de l'émission, étant précisé que le montant nominal total de ces obligations ou autres titres de créances s'imputerait sur le plafond global applicable aux obligations ou autres titres de créances, fixé par la 14ème Résolution de l'Assemblée Générale.