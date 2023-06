Groupe Berkem : Rapport financier annuel 2022

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion figurant aux pages 6 à 29 présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

2. MESSAGE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

"Depuis plus de cinq ans, le Groupe Berkem maintient résolument sa vision stratégique d'intégrer la chimie du végétal à la chimie conventionnelle. Si la crise géopolitique internationale a mis à rude épreuve notre activité ces derniers mois, notre ligne de conduite n'a pour autant pas dévié, bien au contraire ! Nous pouvons être fiers d'avoir tenu le cap en le rendant durable et applicable à un large panel de nouveaux secteurs d'activité et de zones géographiques que nous sommes prêts à conquérir.

Nous venons de clôturer notre première année en tant que société cotée en bourse, avec des objectifs déterminants pour notre développement. Fin 2021, nous avons pris des engagements conséquents en matière de repositionnement marketing et commercial, d'investissements industriels et de recrutements et ceux-ci ont été tenus. Nos équipes ont travaillé ardemment pour préparer une organisation et un outil industriel dédiés aux besoins de quatre marchés que nous souhaitons accompagner dans la transition : Constructions & Matériaux, Hygiène & Protection, Santé, Beauté et Nutrition, et enfin Industrie.

Tout en affirmant notre position d'acteur de référence dans la transition vers une chimie écoresponsable avec la mise sur le marché de solutions très innovantes, nous avons su tenir nos engagements pour préparer le groupe à sa croissance interne et externe.

Dans son plan de croissance à cinq ans, le Groupe Berkem avant par ailleurs affirmé sa volonté de se développer à l'international. A ce titre, fin 2022, nos démarches commerciales ont abouti à des accords exclusifs de distribution, notamment vers Amérique du Nord et l'Europe du Nord. Nos ambitions prendront toute leur ampleur dans les prochains mois avec l'annonce de nouveaux partenariats décisifs.

Cette étape du développement du Groupe Berkem démontre à nouveau son degré de légitimité dans la transition des substances chimiques vers des solutions écoresponsables et biosourcées. Aujourd'hui indiscutables, notre position d'acteur de référence au service des industriels tient à notre capacité à d'innovation : pour preuve, nos lancements 2022 - Naturaglyp®, Ki-Leaft®, technologie Synerkem® - annoncent plus de 10 innovations produits en 2023. Il va sans dire que ce pilier de notre ADN repose sur une santé financière saine et stable, consolidée en 2022, nous autorisant des investissements en R&D importants et au long cours.

Pour conclure ce bilan d'une année 2022 à la fois ambitieuse et challengeante, je souhaite saluer l'engagement de nos collaboratrices et de nos collaborateurs, dont l'agilité, l'esprit collectif et la confiance en notre avenir ont largement contribué à l'atteinte de nos objectifs. Ce ressenti personnel, partagé avec l'ensemble de l'équipe de direction, constitue une incroyable source de motivation pour le futur."

