COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Groupe Berkem annonce ses résultats annuels 2021, son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 et fait le point sur son activité et ses perspectives

- Large succès de l'introduction en Bourse sur Euronext Growth® à Paris

- Forte croissance du chiffre d'affaires 2021 de +14% à 46,1 M€ et une marge d'EBITDA à 20%

- Très bon démarrage de l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires de 13,8 M€ au 1er trimestre

- Confirmation des objectifs financiers du Groupe pour 2024

Blanquefort (France), le 19 avril 2022 à 18h00 - Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 - mnémonique : ALKEM) annonce ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et arrêtés par le Conseil d'Administration du 15 avril 2022. Les procédures d'audit sur les comptes annuels ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission. Groupe Berkem présente également son chiffre d'affaires au 1er trimestre 2022, fait le point sur son activité récente et ses perspectives.

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem déclare : « L'année 2021 a constitué une étape structurante dans l'histoire de Groupe Berkem. La réalisation de notre introduction en Bourse début décembre est venue parachever un exercice solide, à la fois sur le plan commercial et financier. Au-delà des chiffres, nous avons au cours des derniers mois démontré la pertinence de notre stratégie visant à répondre aux attentes croissantes des industriels en termes de naturalité. Nous commercialisons désormais des résines 100% biosourcées destinées au marché de la peinture, garantissant une performance équivalente aux produits conventionnels tout en restant compétitifs. Fidèles à notre mission et en ligne avec les engagements pris lors de notre introduction en Bourse, nous sommes bien positionnés pour assurer une croissance saine et rentable sur les prochaines années. En conséquence, nous réitérons nos objectifs financiers à horizon 2024. »

Anthony LABRUGNAS, Directeur Financier de Groupe Berkem, ajoute : « La performance enregistrée sur l'année 2021 démontre la capacité de Groupe Berkem à améliorer sa rentabilité tout en poursuivant une croissance organique ambitieuse. Les premiers mois de 2022 démontrent la même dynamique vertueuse et ce, malgré un contexte de marché marqué par des tensions sur nos approvisionnements. Les investissements consentis sur les derniers exercices, notamment pour notre filiale Lixol, commencent également à porter leurs fruits. Enfin, grâce au succès de notre introduction en Bourse, nous avons renforcé nos capacités financières, permettant ainsi l'optimisation de la structure financière du Groupe. »

RÉSULTATS ANNUELS 2021

Compte de résultat 2021

En milliers d'euros 2021 2020 Variation % Chiffre d'affaires 46 066 40 574 14% Ventes de marchandises 27 - Production vendue (biens) 42 715 38 985 Production vendue (services) 3 325 1 589 Production immobilisée 1 725 1 383 Production stockée 529 -196 Subventions d'exploitation 722 1 050 Reprises sur dépréciations et provisions 611 96 Autres produits 6 144 Autres produits d'exploitation 1 050 - Produits d'exploitation 50 709 43 050 18% Achats consommés -19 770 -15 536 Charges du personnel -11 470 -10 287 Charges externes -8 935 -8 254 Variation de stocks 363 -176 Autres charges d'exploitation -301 -430 Impôts et taxes -788 -897 Dotations aux amort. et aux provisions -4 247 -2 972 Résultat d'exploitation 5 560 4 851 15% Charges et produits financiers -2 766 -150 Résultat courant des sociétés intégrées 2 794 4 701 -41% Charges et produits exceptionnels -1 297 -2 107 Impôt sur les bénéfices -770 -1 146 Dotations aux amort. des écarts d'acquisition - -15 Résultat net de l'ensemble consolidé 727 1 462 -50% Intérêts minoritaires 193 21 Résultat net (part du Groupe) 534 1 441 -63% Notes :

Le compte de résultat consolidé 2021 est un compte de résultat pro forma 12 mois non audité, les comptes consolidés audités couvrant la période du 8 mars 2021 (date de prise de contrôle de BERKEM DEVELOPPEMENT) au 31 décembre 2021.

Le compte de résultat 2020 est issu de comptes combinés audités et correspondent à la somme des comptes sociaux de GROUPE BERKEM et des comptes consolidés des sociétés BERKEM DEVELOPPEMENT, BERKEM, ADKALIS, LIXOL, et EUROLYO

Croissance importante de +14% du chiffre d'affaires à 46,1 M€ et marge d'EBITDA de 20% en 2021

Au 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires de Groupe Berkem s'élève à 46,1 M€, soit une progression de près de +14%1, par rapport à l'exercice 2020 (40,6 M€ de CA).

Le pôle d'expertise d'extraction végétale contribue à hauteur de 31,5% (vs. 35% en 2020) du chiffre d'affaires 2021 et s'établit à 14,5 M€. Le pôle formulation contribue à hauteur de 68,5% (vs. 65% en 2020)

du chiffre d'affaires 2021 pour s'établir à 31,6 M€. Ce chiffre d'affaires issu du pôle formulation progresse fortement de +20% en 2021, notamment grâce à l'accélération de la demande de solutions biosourcées dans le secteur de la construction (+33%), mais également sur le marché de la lutte antiparasitaire (+21%).

1 En croissance organique uniquement, aucun changement de périmètre de l'activité au cours de l'exercice

En 2021, les achats consommés, essentiellement composés d'achat de matières premières, s'élèvent à 19,8 M€. Les charges de personnel ont progressé de +11% à 11,5 M€ par rapport à l'exercice 2020, suite aux recrutements réalisés pour accompagner l'accélération de la croissance du Groupe.

Groupe Berkem poursuit ses efforts d'investissement en R&D et affaires réglementaires afin de maintenir son niveau d'innovation et sécuriser les demandes d'autorisation de mise sur le marché. 6% du chiffre d'affaires a été investi dans la R&D en 2021.

L'EBITDA2 s'établit à 9,2 M€ contre 7,7 M€ en 2020, générant ainsi une marge d'EBITDA de 20%, supérieure à celle de 19% réalisée en 2020.

Le résultat d'exploitation s'élève à 5,6 M€ en 2021 contre 4,8 M€ en 2020 (+15%).

Les charges et produits financiers s'élèvent à - 2,8 M€ en 2021 pour un résultat courant des sociétés intégrées à 2,8 M€. Les charges et produits exceptionnels, correspondant pour partie à des frais internes liés à l'opération d'introduction en bourse du Groupe Berkem, s'élèvent à -1,3 M€ au cours de l'exercice.

Les impôts sur le bénéfice se sont élevés à 0,8 M€ en 2021.

Enfin, le résultat net part du Groupe ressort à 0,5 M€ en 2021.

Position de trésorerie nette de 15,4 M€ au 31 décembre 2021

En décembre 2021, la Société a réalisé une augmentation de capital de 43,9 millions d'euros. L'offre initiale ayant été sursouscrite, la Société a exercé intégralement la Clause d'Extension. Par ailleurs, suite à l'exercice partiel de l'option de surallocation, le montant total de l'Offre a été porté à 52,2 millions d'euros ; le nombre total d'actions Groupe Berkem vendues dans le cadre de son introduction en bourse s'élève donc à 5 615 191 actions, dont 4 719 222 nouvelles actions ordinaires et 895 969 actions existantes.

Comme présenté lors de son introduction en Bourse, Groupe Berkem a affecté une partie du produit de l'augmentation de capital à l'optimisation de sa structure financière, en remboursant une partie des obligations convertibles en actions. Ainsi la dette nette au 31 décembre 2021 s'élève à 4,4 M€, contre 39,2

M€ en 2020.

Au 31 décembre 2021, Groupe Berkem disposait d'une trésorerie nette de 15,4 M€.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2022

Au 31 mars 2022, le chiffre d'affaires de Groupe Berkem pour les trois premiers mois de l'année 2022 s'élève à 13,8 M€, contre 12,1 M€ au 1er trimestre 2021 (soit une hausse de 14%).

Le pôle d'expertise d'extraction végétale contribue à hauteur de 32,6% et s'établit à 4,5 M€ contre 3,3 M€ au 1er trimestre 2021 soit une croissance de +35,5%. Le pôle formulation représente 67,4% de l'activité pour atteindre 9,3 M€, contre 8,8 M€ pour la même période l'année dernière (+6,3%).

2 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA), correspond à la ressource d'exploitation dégagée par le Groupe en prenant en compte les autres produits d'exploitation et les autres charges d'exploitation, mais en excluant les amortissements et la politique de financement du Groupe.

POINT SUR L'ACTIVITÉ

Management

En janvier 2022, Groupe Berkem a renforcé son équipe de Direction avec la nomination d'Éric Moussu en qualité de Directeur Commercial du Groupe. Sa solide expertise d'une trentaine d'années dans le secteur de la chimie constitue un atout considérable pour porter les ambitions du Groupe.

Activité

Les tensions sur les matières premières n'ont pas eu d'impact significatif sur l'exercice 2021. Au 1er trimestre 2022, il n'y a pas eu d'impact sur le chiffre d'affaires mais sur le niveau de marge de certaines activités du pôle formulation. Groupe Berkem a mis en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à ces hausses.

En mars 2022, Groupe Berkem a lancé sa gamme de résines 100% biosourcées, destinée au marché de la peinture Bâtiment. Cette gamme a été élaborée à partir de matières premières d'origine biosourcée et renouvelables, pouvant se substituer aux matières premières d'origine pétrochimique. L'une des caractéristiques innovantes et inédites de cette résine est l'utilisation d'un solvant 100% biosourcé. Cette innovation sans précédent, offre la même performance qu'un produit conventionnel : dureté dans le temps, bonne performance de séchage, dureté et capacité de résistance au vieillissement, etc.

International et Réglementaire

Groupe Berkem a réalisé 28% de son chiffre d'affaires à l'export en 2021, cette part reste constante (28,5% du CA 2020). Au 31 mars 2022, 118 autorisations de mise sur le marché ont été obtenues et 71 dossiers d'autorisation sont en cours d'instruction.

PERSPECTIVES DU GROUPE

Confirmation des objectifs financiers ambitieux pour 2024

Le Groupe confirme son ambition de réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 65 millions d'euros à horizon 2024, pouvant être porté à au moins 85 millions d'euros en cas de réalisation d'opérations de croissance externe. Au même horizon, l'objectif du Groupe est d'atteindre une marge d'EBITDA de l'ordre de 25%.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2021

Le rapport annuel 2021 sera disponible sur le site internet de la Société et déposé auprès de l'AMF, le 29 avril 2022.

Prochaine publication financière :

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : 21 juillet 2022 (après clôture des marchés)

À PROPOS DE GROUPE BERKEM

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal ayant pour mission d'accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (cosmétique, agroalimentaire, construction, hygiène publique, etc..). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des molécules de synthèse. Groupe Berkem a réalisé 46 M€ de chiffre d'affaires en 2021 et une marge d'EBITDA de 20%. Le Groupe compte près de 170 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir).

Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 - ALKEM)

www.groupeberkem.com

CONTACTS