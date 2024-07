Poursuite d’un contexte de marché défavorable sur les pôles d’activités « Construction & Matériaux » et « Hygiène & Protection » et retards dans l’obtention d’autorisations de mise sur le marché pour des nouveaux produits Légère hausse du chiffre d’affaires réalisé sur le pôle « Santé, Beauté & Nutrition » Bonne dynamique des ventes sur le pôle d’activité « Industrie » grâce aux investissements consentis par le Groupe Révision des objectifs financiers du Groupe à la suite de la revue de son business plan dans le cadre du projet d’offre publique d’achat envisagée par Kenerzeo1

Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce son chiffre d’affaires au 1er semestre 2024 et fait le point sur son activité récente.

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, déclare : « Comme anticipé, le chiffre d’affaires réalisé au cours du 1er semestre 2024 s’inscrit dans la continuité de nos précédentes publications. Notre Groupe continue en effet à être impacté par les tensions observées depuis plus d’un an sur les pôles d’activités « Construction & Matériaux » et « Hygiène & Protection », auxquelles s’ajoutent les retards subis dans l’obtention des autorisations de mise sur le marché pour les nouveaux produits biosourcés que nous avons lancés au cours des derniers mois. Nous avons su dans le même temps, et ce malgré la baisse des ventes sur les compléments nutritionnels, réaliser une performance en légère amélioration par rapport à celle de l’année dernière sur le pôle d’activité « Santé, Beauté & Nutrition », preuve de la qualité de nos solutions et de notre savoir-faire sur ces marchés en forte demande de naturalité. Enfin, notre politique d’investissement volontariste porte ses fruits sur le pôle d’activité « Industrie », qui s’affirme de plus en plus comme un véritable relais de croissance pour les années à venir. Face aux enjeux importants qui traversent notre industrie et afin de poursuivre notre stratégie de développement ayant fait ses preuves dans un contexte de marché très complexe, nous avons décidé de joindre nos forces à celles d’Eurazeo pour écrire un nouveau chapitre de notre Groupe. Cette décision se traduit par un projet d’offre publique simplifiée qui a été accueilli favorablement par le Conseil d’Administration et qui devrait être déposé au cours du 4ème trimestre 2024. »

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2024

Au 30 juin 2024, le chiffre d’affaires de Groupe Berkem atteint 27,3 M€, contre 28,0 M€ au 1er semestre 2023, soit une légère baisse de -2,2%.

Répartition du chiffre d’affaires par pôle d’activité au 1er semestre 2024

en milliers d’euros 30/06/2024 30/06/2023 Variation Construction & Matériaux 11 609 12 459 -6,8% Hygiène & Protection 5 768 6 479 -11,0% Santé, Beauté & Nutrition 8 704 8 556 +1,7% Industrie 1 247 377 +231,0% Central / Commun - 86 -100,0% TOTAL 27 328 27 956 -2,2%

Les difficultés persistantes affectant les pôles d’activités « Construction & Matériaux » et « Hygiène & Protection » se traduisent par une baisse du chiffre d’affaires réalisé de respectivement -6,8% et -11,0% par rapport au premier semestre 2023, auxquelles s’ajoutent les retards importants affectant les autorisations de mise sur le marché des nouveaux produits du Groupe. Le pôle « Santé, Beauté & Nutrition » connait quant à lui une légère amélioration des ventes de 1,7% par rapport à la performance réalisée au 1er semestre 2023. Dans la lignée des chiffres publiés précédemment, le pôle d’activité « Industrie » poursuit sa dynamique de croissance importante, passant de 0,3 M€ au 1er semestre 2023 à 1,2 M€ au 1er semestre 2024, tout en restant marginal dans le mix des activités du Groupe.

FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE 2024

Opération de croissance externe

Février 2024 : Acquisition de Naturex Iberian Partners, site industriel de Givaudan à Valence (Espagne) spécialisé dans les activités d’extraction de produits végétaux et marins, destinés aux acteurs des marchés de l’alimentaire, de la nutrition (nutraceutique) et de la cosmétique. Avec cette acquisition, Groupe Berkem accroît significativement ses capacités de production en extraction végétale à destination du pôle d’activités « Santé, Beauté & Nutrition ».

Activité

Janvier 2024 : Extension de la gamme d’eaux de plantes 100% naturelle H 2 OLIXIR, avec le lancement de deux nouvelles eaux à 97,5% biologiques et destinées aux acteurs de l’industrie cosmétique ; à savoir l’eau de lavande et l’eau de thym.

Mai 2024 : Présentation de BiombalanceTM et Pineol® Premium, deux ingrédients actifs issus de la nouvelle gamme du Groupe à destination du marché de la Nutraceutique.

Signature d’un traité d’apport et conclusion d’un protocole d’investissement entre Kenercy2 et Eurazeo en vue d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée

Comme annoncé dans le communiqué de presse diffusé le 18 juillet 2024, Kenercy et Kenerzeo, société par actions simplifiée (RCS 928 791 813), nouvellement constituée, détenue à 100% par Kenercy (RCS 804 788 503), elle-même dirigée par Olivier Fahy, ont signé le 17 juillet 2024 un traité d’apport en nature au titre duquel Kenercy apportera à Kenerzeo 100% des actions Groupe Berkem qu’elle détient, soit 12 069 833 actions représentant 67,93% du capital de Groupe Berkem à ce jour. Selon les termes de ce traité d'apport, les actions Groupe Berkem ont été valorisées 3,10 € chacune.

Kenerzeo et Danske Bank Asset Management ( actionnaire de Groupe Berkem) ont signé ce même jour des promesses réciproques d’acquisition et de cession portant sur l'acquisition par Kenerzeo, et la cession par Danske Bank Asset Management, de 1 322 931 actions Groupe Berkem. Au titre de ces promesses, Kenerzeo s'est engagée irrévocablement à acquérir et Danske Bank Asset Management s'est engagée irrévocablement à céder, 1 322 931 actions Groupe Berkem, soit 7,5% du capital de Groupe Berkem au prix de 3,10 € par action. La réalisation de ces promesses et le transfert de propriété des actions devrait intervenir le 31 juillet 2024.

Après la réalisation définitive de l'apport et des promesses visées ci-dessus, prévue le 31 juillet 2024, Kenerzeo détiendra 75,43% du capital de Groupe Berkem.

Dans le même temps, Kenercy et Eurazeo ont conclu un protocole d’investissement portant sur un financement, par des fonds gérés par Eurazeo, de Kenerzeo à hauteur de 23,5 M€ maximum par voie d’émissions d’obligations convertibles et de souscription d'actions Kenerzeo.

Cette annonce constitue la première étape d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée, qui sera initié par Kenerzeo et qui visera l’intégralité des actions de Groupe Berkem qu’elle ne détiendra pas. La réalisation de l'offre publique est soumise à la déclaration de conformité de l'AMF et sa clôture pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2024.

Le Conseil d’administration du Groupe, réuni le 17 juillet 2024, a accueilli favorablement les opérations envisagées et a décidé de coopérer afin de permettre le dépôt par Kenerzeo d’une offre publique au cours du 4ème trimestre 2024. Groupe Berkem et Eurazeo tiendront le marché informé de toute évolution notable de l’opération envisagée.

Aucune modification de la gouvernance de Groupe Berkem n'est envisagée jusqu'à la réalisation du projet d'offre publique d'achat simplifiée. Dans l'hypothèse où Groupe Berkem resterait une société cotée à l'issue de l'offre publique envisagée, la nomination d'Eurazeo en qualité d'administrateur de Groupe Berkem sera proposée au vote de l'Assemblée générale.

Un expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l’offre publique d’achat conformément aux dispositions de l’article 261-1 du règlement général de l’AMF sera prochainement désigné. Le Groupe tiendra le marché informé des modalités de désignation de l’expert indépendant, de sa désignation ainsi que des modalités d’accomplissement de sa mission.

Perspectives

Dans le cadre du projet d’offre publique d’achat simplifiée, Groupe Berkem a reconsidéré son Business Plan ainsi que ses projections financières. Cette révision tient compte notamment des difficultés persistantes affectant fortement le pôle d’activité « Construction & Matériaux » depuis la crise ukrainienne, auxquelles s’ajoutent les retards observés afin d’obtenir des autorisations de mise sur le marché pour ses produits biosourcés, en France comme à l’international. Enfin, compte tenu des nombreux investissements à réaliser sur son nouveau site de production à Valence en Espagne et d’un contexte économique et géopolitique toujours très mouvant, Groupe Berkem n’envisage actuellement pas de réaliser de nouvelle acquisition à court et moyen terme.

Compte tenu des éléments précités, Groupe Berkem prévoit désormais l’atteinte d’un chiffre d’affaires d’au moins 70 millions d’euros en 2025, et une marge d’EBITDA3 d’au moins 16% à horizon 2027.

Prochaine publication financière :

Résultats du 1er semestre 2024 : le 26 septembre 2024 (après clôture des marchés)

À PROPOS DE GROUPE BERKEM

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (Construction & Matériaux, Hygiène & Protection, Santé, Beauté & Nutrition, Industrie). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des molécules de synthèse. Groupe Berkem a réalisé 51,9 M€ de chiffre d’affaires en 2023. Le Groupe compte près de 200 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 5 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir), Tonneins (Lot-et-Garonne) et valence (Espagne).

Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 – ALKEM)

www.groupeberkem.com

1 Société par actions simplifiée (RCS 928 791 813) dont la société Kenercy est la présidente

2 Société à responsabilité limitée (RCS 804 788 503) dont M. Olivier FAHY est le gérant

3 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA), correspond à la ressource d'exploitation dégagée par le Groupe en prenant en compte les autres produits d'exploitation et les autres charges d'exploitation, mais en excluant les amortissements et la politique de financement du Groupe.

