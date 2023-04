Groupe Berkem : lance Termifuge K

Groupe Berkem, acteur de la chimie du végétal, annonce la commercialisation de Termifuge K, une solution anti-termites et hydrofuge, préventive avant construction, prête à l’emploi répondant aux besoins des industriels de la construction. Termifuge K, produit issu de la gamme Termifilm, assure une protection, préventive avant construction, anti-termites des ouvrages enterrés ou semi-enterrés en béton, imperméabilisation des soubassements en béton ainsi qu'une protection contre la corrosion.



La technologie Synerkem, fruit de la R&D de Groupe Berkem, réduit de 50% la teneur en biocides conventionnels dans cette formulation, tout en maintenant un même niveau de performance, et ce en substituant des carbones fossiles par des composés renouvelables, grâce à l'intégration d'un suractivateur végétal et d'un insecticide d'origine végétale.



L'objectif de cette solution est de mieux répondre aux enjeux de protection humaine et environnementale auxquels font face les acteurs du secteur Construction & Matériaux. L'utilisation de cette solution bénéficiera à de très nombreux professionnels du secteur.