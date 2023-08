GBL : De nouveau dans le vert au niveau opérationnel, même si la VNI dit le contraire

Groupe Bruxelles Lambert SA est une société de portefeuille. Le portefeuille en valeur (19,5 MdsEUR à fin 2022) par secteur d'activité se répartit comme suit : - production de vins et de spiritueux (16,7% ; Pernod Ricard ; n° 1 mondial) ; - prestations de conseil, de contrôle et de certification (16% ; SGS ; n° 1 mondial) ; - production et distribution d'articles de sports (8,9% ; Adidas : n° 1 européen) ; - extraction et production minières (8,6% ; Imerys ; n° 1 mondial) ; - production et transformation de métaux non ferreux (6,9% ; Umicore) ; - production de matériaux de construction (2,9% ; LafargeHolcim) ; - élevage et production de saumon atlantique (0,8% ; Mowi) ; - industrie pétrolière (0,1% ; TotalEnergies) ; - autres (39,1%).

Secteur Sociétés holdings