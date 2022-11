GBL : émission d'obligations échangeables en actions Pernod

Groupe Bruxelles Lambert a annoncé hier soir le placement d'une émission d'un montant 500 millions d'euros d'obligations échangeables en actions Pernod Ricard.



Avec cet emprunt, GBL dit vouloir saisir une opportunité de financement 'attractive' sur le marché dit 'equity-linked', tout en continuant de bénéficier du potentiel de hausse du cours de l'action Pernod Ricard.



Dans son communiqué, la société de portefeuille précise que les obligations porteront sur deux millions d'actions Pernod Ricard, représentant 1% du capital du groupe de spiritueux, et 10% de sa propre participation.



Les titre afficheront une échéance de trois ans, avec un taux annuel de 2,125% payable annuellement.



Le prix initial d'échange a été fixé à 245,39 euros, ce qui représente une prime de 32,5% au-dessus du cours de référence de l'action.



Parallèlement au placement, GBL dit réaffirmer son engagement sur le long terme auprès de Pernod Ricard et continuer de soutenir son management ainsi que sa stratégie.



A la Bourse de Bruxelles, l'action GBL progressait de 0,4% après ce placement, tandis que le titre Pernod Ricard coté sur Euronext Paris cédait environ 0,5%.



