Groupe Bruxelles Lambert : AGO - Rapport annuel 2021

Sommaire

4 Notre raison d'être 6 Chiffres clés GBL au 31 décembre 2021 et faits marquants GBL 2021 8 Message de Paul Desmarais, jr., Président du Conseil d'Administration de GBL 10 Message de Ian Gallienne, CEO de GBL 14 Business model 20 Actif net réévalué 24 Revue du portefeuille 34 Investissements cotés 72 Investissements privés 90 Investissements alternatifs 104 Rapport de développement durable 138 Gestion des risques 146 Action GBL 152 Présentation économique du résultat consolidé et de la situation financière 163 Comptes au 31 décembre 2021 236 Gouvernance d'Entreprise 272 Lexique Financier 275 Lexique ESG 277 Personnes responsables 278 Informations principales pour les actionnaires Avant-dernière de couverture Pour plus d'informations

Notre raison d'être

À la hauteur de nos responsabilités

Dans un monde où l'activité économique semble souvent régie par le court terme, dominée par des enjeux financiers et déconnectée des préoccupations de la société dans son ensemble, les valeurs de GBL s'avèrent plus pertinentes que jamais.

À une époque où une multitude d'acteurs remettent en cause le rôle de l'entreprise et ses répercussions sur la planète, il importe de réaffirmer la place centrale de la création de richesse, pour notre progrès et notre bien-être. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous concentrons nos efforts sur l'impact que nous pouvons avoir sur le monde et sur le rôle que peut jouer GBL, groupe bénéficiant d'une influence certaine, en construisant un avenir plus porteur de sens.

La richesse d'une perspective multigénérationelle

L'héritage familial de GBL procure au groupe une perspective tout à fait singulière. Notre vision à long terme est multigénérationnelle. Plus qu'un investisseur, GBL est détenteur et garant d'entreprises profondément ancrées dans le tissu économique et social des pays et sociétés où le groupe opère.

C'est avec fierté que GBL est ainsi associée à des acteurs économiques solides et contribue efficacement à leur réussite. Notre devoir est clair : veiller à ce que les fruits de ce patrimoine fécond qui allie connaissances, savoir-faire et expérience soient transmis à la nouvelle génération de leaders qui prendront la place qui leur revient à la tête des grandes entreprises de demain.

Un investisseur engagé

GBL croit fermement que générer une croissance durable et soutenir des entreprises florissantes s'accompagne de rentabilité financière. C'est une conviction conservatrice par nature. Conservatrice au sens premier du terme, dans la mesure où l'objectif premier de GBL consiste à préserver et accroître le capital, à investir pour le long terme, tout en restant prêt à s'adapter et à évoluer.

C'est la profondeur et la longévité des liens qu'entretient GBL qui permet au groupe d'apporter une contribution précieuse aux défis que relèvent ces entreprises. En apportant à leurs dirigeants un avis extérieur éclairé, en respectant leur position lorsque cela s'impose, tout en ouvrant des perspectives novatrices là où le besoin s'en fait sentir, afin de les accompagner avec succès vers l'étape suivante de leur évolution.

La recherche d'un meilleur équilibre

Nous mesurons l'importance de trouver le juste équilibre entre notre besoin de viser des rendements financiers attractifs et l'impératif de préserver l'intégrité de notre planète et la santé des individus et des sociétés qui l'habitent. GBL s'engage à atteindre cet équilibre et à générer une croissance porteuse de sens.

