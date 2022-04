Groupe Bruxelles Lambert : GBL acquiert une participation majoritaire dans Sanoptis, leader européen des cliniques d'ophtalmologie, pour accélérer la croissance de la société, en partenariat avec le management et les médecins

GBL acquiert une participation majoritaire dans Sanoptis, leader européen des cliniques d'ophtalmologie, pour accélérer la croissance de la société, en partenariat avec le management et les médecins

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») a conclu des accords définitifs en vue de l'acquisition auprès de Telemos Capital (« Telemos ») d'une participation majoritaire dans Sanoptis, l'un des plus importants groupes de cliniques ophtalmologiques en Allemagne et en Suisse. GBL investira jusqu'à EUR 750 millions en capitaux propres dans le cadre de cette opération. Dans le cadre de cette transaction, le management augmentera sa participation dans la société sous forme d'un réinvestissement important. GBL et le management prévoient de poursuivre la trajectoire de croissance impressionnante de Sanoptis, dans ses marchés actuels et dans de nouveaux pays européens attractifs.

Fondée en 2018, Sanoptis a rapidement évolué pour devenir le numéro 2 des services ophtalmologiques en Europe, avec plus de 250 établissements s'adressant aussi bien aux patients couverts par les régimes de sécurité sociale que des assurances privées. Pour GBL et le management, l'ambition est de continuer la croissance de Sanoptis, de manière organique et par des acquisitions. La société restera attachée à des standards de qualité les plus élevés tout en fournissant des services médicaux essentiels aux populations allemande et suisse, en partenariat avec les autorités locales et les assureurs. La poursuite de la croissance ne fera que renforcer l'offre actuelle de services de haute qualité.

Sanoptis a construit un business model unique en ciblant des partenariats efficaces avec des chirurgiens de premier plan qui restent actionnaires dans leur clinique au sein du groupe Sanoptis. Dans son réseau, Sanoptis alimente la croissance : (i) en partageant les meilleures pratiques médicales, en préservant l'autonomie des médecins et (ii) en mettant en œuvre des techniques médicales de pointe et en investissant dans des équipements de premier rang. GBL croit fermement à ce modèle de partenariat et entend poursuivre la croissance de Sanoptis en suivant la même stratégie.

Cette transaction marque le deuxième investissement privé consécutif de GBL dans le secteur de la santé en 2022. Le secteur de la santé est un des quatre domaines d'investissement privilégiés par GBL, avec l'expérience client, la technologie et le développement durable. L'acquisition de Sanoptis répond également à l'ambition de GBL d'augmenter la part des actifs privés et alternatifs détenus majoritairement dans son portefeuille. L'objectif de long terme du groupe est que ces investissements représentent approximativement 40 % du portefeuille (contre 25 % fin 2021).

Ian Gallienne, CEO de GBL, a commenté : « En tant qu'actif privé dans le secteur très attractif de la santé, Sanoptis s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement. En collaboration avec le management, nous nous réjouissons de consolider la position de leader de Sanoptis sur ses principaux marchés, mais aussi de l'étendre à d'autres pays européens. »

Michal Chalaczkiewicz, Investment Partner chez GBL, a ajouté : « Sanoptis est à l'avant-garde du secteur ophtalmologique, qui bénéficie d'une croissance résiliente à long terme, sous-tendue par des tendances fortes. Nous pensons que le modèle unique de partenariat de Sanoptis avec les médecins est son principal atout, qui devrait lui permettre de prolonger sa trajectoire de croissance impressionnante. »

Jens Riedl, Investment Partner chez GBL en charge de la région DACH, a déclaré : « Après notre acquisition de Canyon, le producteur et distributeur de vélos haut de gamme en direct-to-consumer, Sanoptis est notre deuxième investissement privé dans la région DACH, où nous avons l'opportunité de nous associer avec une équipe exceptionnelle d'entrepreneurs. »

Pour Volker Wender, fondateur et CEO de Sanoptis : « Nous sommes ravis de poursuivre notre success story avec un partenaire solide et durable qui nous soutient pleinement dans notre culture orientée vers les médecins et notre stratégie entrepreneuriale. En continuant notre activité de la même manière qu'au cours des quatre dernières années, nous voyons beaucoup de potentiel de croissance future dans la région DACH et d'autres pays européens. C'est pourquoi le management reste entièrement engagé et augmentera significativement sa participation dans la société. »

GBL a été conseillée par Goldman Sachs, Bain & Company, EY et Kirkland & Ellis.

La transaction devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre 2022.

À propos de Sanoptis

Sanoptis est l'un des plus importants prestataires de services ophtalmologiques en Allemagne et en Suisse avec un chiffre d'affaires d'approximativement EUR 300 millions en 2021. Fondée en 2018 par le CEO Volker Wender et le Chief Development Officer Carsten Horn, Sanoptis a rapidement évolué pour devenir un acteur majeur, avec plus de 250 sites à travers l'Allemagne et la Suisse, servant les patients bénéficiant d'assurance publique et privée. La société offre des services de consultations ophtalmologiques mais aussi des traitements chirurgicaux tels que des opérations de la cataracte, injections intravitréennes, la chirurgie des yeux au laser ainsi que la chirurgie de la rétine. Sanoptis effectue chaque année plus de 1,3 million de consultations et 170.000 procédures chirurgicales, tout en adhérant aux normes les plus élevées en matière de soins de santé grâce à son équipe de médecins de premier plan ainsi qu'à une gestion rigoureuse de la qualité.

À propos de Telemos Capital

Telemos se compose d'une équipe de professionnels de l'investissement expérimentés qui combinent le meilleur du private equity et du capital permanent. Fondé en 2017, Telemos identifie et supporte des équipes de management exceptionnelles dans les secteurs des biens de consommation, des soins de santé, et des services commerciaux, pour les aider à réaliser leurs objectifs de long terme. En tant qu'investisseur flexible et agile, sa structure et son expertise distinctes font de Telemos un acteur de premier plan du private equity en Europe, cherchant à identifier et exploiter des opportunités attrayantes en termes de croissance et création de valeur.

À propos de Groupe Bruxelles Lambert

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») est une société d'investissement reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et présentant un actif net réévalué de EUR 22,5 milliards et une capitalisation boursière de EUR 15,3 milliards à fin décembre 2021. GBL est un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s'appuyant sur une base actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien. En tant que société et investisseur responsables, GBL considère les facteurs ESG comme étant inextricablement liés à la création de valeur. GBL s'efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité d'actifs cotés et privés ainsi que d'investissements alternatifs (au travers de Sienna Investment Managers, la plateforme d'actifs alternatifs du groupe)

composé de sociétés d'envergure mondiale, leaders dans leur secteur, auprès desquelles elle peut contribuer à la création de valeur en sa qualité d'investisseur professionnel actif.

En ligne avec sa raison d'être delivering meaningful growth, GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement attractif, se traduisant par la croissance de son actif net réévalué, un dividende durable et des rachats d'actions propres.

GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker : GBLB BB ; ISIN code : BE0003797140) et fait partie de l'indice BEL20.