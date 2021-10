Groupe Bruxelles Lambert : Négociation exclusive entre Sienna et Malakoff Humanis

Négociation exclusive entre Sienna et Malakoff Humanis

Sienna Investment Managers et Malakoff Humanis entrent en négociation exclusive pour bâtir un partenariat stratégique

Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers (anciennement Sienna Capital) annoncent être entrés en négociation exclusive en vue de bâtir un partenariat stratégique de long terme dans le domaine de l'épargne retraite et de l'épargne salariale avec pour ambition commune de faire émerger un leader de l'épargne en France.

Malakoff Humanis souhaite développer son activité d'épargne retraite et d'épargne salariale, et renforcer ses compétences dans le domaine de la gestion d'actifs en s'appuyant sur un partenariat avec Sienna. Le but est de répondre encore mieux aux attentes de ses clients et de se positionner comme un leader dans ce marché en forte croissance.

Pour Sienna Investment Managers, ce partenariat innovant qui comprendrait un volet industriel pour permettre d'accélérer la distribution de l'activité épargne de Malakoff Humanis ainsi qu'une prise de participation majoritaire dans MH GA, la société de gestion du groupe (€20 milliards d'actifs sous gestion), s'inscrit parfaitement dans sa trajectoire de développement engagée dans la gestion d'actifs avec pour objectif la poursuite de sa croissance et de sa stratégie de consolidation du secteur.

Cette opération est soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel et à l'obtention préalable des autorisations des autorités compétentes.

A propos de Malakoff Humanis

Groupe de protection sociale paritaire et mutualiste à but non lucratif, Malakoff Humanis est le leader de l'assurance santé et prévoyance collective, avec près de €7 milliards de fonds propres, plus de 400 000 entreprises clientes et 10 millions de personnes protégées (assurés et ayants droit).

Dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le Groupe verse €38,3 milliards d'allocations à 6 millions d'allocataires, et collecte les cotisations auprès de 600 000 entreprises et 6 millions de cotisants.

Malakoff Humanis met sa performance au service de l'utilité sociale et consacre chaque année plus de €160 millions à l'accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale.

