Groupe Bruxelles Lambert : Résultats au 30 septembre 2022

Ian Gallienne, CEO de GBL, a déclaré : « Dans un environnement de marché incertain, les atouts de GBL contribueront à la performance à long terme - profil de liquidité solide, vision à long terme, retour attractif vers nos actionnaires, discipline du déploiement dans les actifs privés et alternatifs et proximité avec les sociétés en portefeuille. »

Variation entre septembre 2022 et septembre 2021 pour le résultat net consolidé, les cash earnings et les investissements / (désinvestissements) nets, et entre septembre 2022 et décembre 2021 pour l'actif net réévalué, la capitalisation boursière, la décote, l'endettement net et le Loan To Value

Loan To Value

Les participations non cotées sont valorisées trimestriellement à leur juste valeur en lien avec les recommandations de l'International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV). Les investissements récents sont valorisés à leur coût d'acquisition, pour autant que ces valorisations soient considérées comme les meilleures estimations de la juste valeur

En juillet 2022, le groupe a augmenté ses lignes de crédit confirmées d'un montant de EUR 300 millions, portant leur total à EUR 2.450 millions, dont un montant de EUR 500 millions était tiré au 30 septembre 2022. Par ailleurs, en août, le groupe a émis une obligation institutionnelle pour un montant de EUR 500 millions à maturité 7 ans assortie d'un coupon de 3,125 %, qui a été sursouscrite près de 3,3 fois. Au 30 septembre 2022, le profil de liquidité de GBL s'élevait à EUR 3,1 milliards. Le Loan To Value à fin septembre 2022 à 15,7 % reste inférieur à la limite supérieure de 25 % que s'est fixée le groupe. Outre la réalisation d'investissements majeurs, il reflète l'évolution des marchés financiers.

Les actifs privés ont été revalorisés 1 de + 4 % sur le troisième trimestre et de + 12 % sur neuf mois. Tous les actifs ont connu une hausse de leur juste valeur 2 , témoignant de la grande qualité et de la forte croissance de ces activités centrées sur des industries et des secteurs attractifs dans la durée systématiquement recherchés lors de la sélection de nos investissements.

En revanche, les actifs privés et alternatifs (Sienna), représentant, respectivement, 23 % et 14 % du portefeuille au 30 septembre 2022, ont résisté au troisième trimestre.

La forte volatilité des marchés qui a marqué le début de l'année 2022 ne s'est pas atténuée. De nouveaux défis se sont manifestés au troisième trimestre tels que des fluctuations brutales des devises, notamment face au dollar, l'accélération de l'inflation mondiale et les hausses de taux d'intérêts au rythme le plus rapide observé depuis plusieurs décennies. Ces facteurs ont accentué la volatilité des marchés, pesant sur les performances boursières des entreprises et des indices. Pour GBL, les cours de bourse de neuf sur dix de ses investissements cotés ont baissé sur les neuf premiers mois de l'exercice, constituant l'impact le plus significatif sur l'évolution de l'actif net réévalué. L'actif net réévalué par action de GBL au 30 septembre 2022 s'élevait à EUR 112,39, en baisse de - 19 % par rapport à fin septembre 2021 et de - 22 % par rapport à fin décembre 2021 (- 20 % retraité du dividende versé en mai 2022).

1. Évolution du portefeuille, de l'actif net réévalué et de la situation financière

1.1. Faits marquants au 30 septembre 2022

Actifs privés : finalisation des acquisitions stratégiques dans le secteur de la santé, en forte croissance et résilient

Affidea et Sanoptis : La finalisation des acquisitions d'une participation majoritaire dans Affidea et Sanoptis pour EUR 1.000 millions et EUR 728 millions, respectivement, a eu lieu en juillet 2022. Ces investissements sont les premiers de taille importante dans le secteur de la santé pour GBL et représentent 39 % des actifs privés du groupe au 30 septembre 2022. Les résultats de ces deux sociétés pour le troisième trimestre sont consolidés pour la première fois.

Sienna : poursuite de la transformation en gestionnaire d'actifs pour compte de tiers de Sienna Investment Managers et résultats de l'activité pour compte propre de Sienna Capital

Sienna Investment Managers a réalisé au cours de l'exercice plusieurs acquisitions structurantes dans le cadre de son activité de gestion d'actifs pour compte de tiers. Suite à la finalisation des opérations majeures de Sienna Gestion et Sienna Private Credit en mars 2022 qui a fait passer le montant d'actifs sous gestion pour compte de tiers de EUR 6,6 milliards à fin décembre 2021 à plus de EUR 30 milliards à fin mars 2022, deux nouvelles activités ont été créées.

Sienna Private Equity : Cette expertise dédiée au capital investissement a pris une participation minoritaire dans Eight Advisory, un cabinet leader en transaction, restructuration, transformation et ingénierie financière, pour accompagner son plan de croissance et son renforcement de la structuration organisationnelle.

Sienna Venture Capital : L'offre de capital-risque a été annoncée en juillet 2022. Sienna Venture Capital vise à investir dans des entreprises et des startups qu'elle souhaite voir durablement transformer leur secteur et, de manière plus large, la société civile.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration de Sienna Investment Managers a nommé à compter du 1er octobre 2022 Paul de Leusse en qualité de CEO. Il apportera son expérience de direction générale et sa grande connaissance de l'industrie financière pour accompagner la transformation de cette activité.

En matière d'investissements pour compte propre, Ergon a distribué EUR 56 millions en juillet 2022 suite à la sortie d'Indo, le distributeur d'équipements optiques et ophtalmologiques. Cette transaction a généré une plus-value de EUR 43 millions.

Actifs cotés : réalisation de plusieurs cessions

Mowi : GBL a réalisé en juin 2022 la cession d'environ 3,5 % du capital, allégeant sa position de 7,0 % à fin 2021 à 3,5 %, pour un produit de cession de EUR 386 millions. Cette opération a généré une plus-value1 de EUR 86 millions.

Holcim : GBL a commencé en septembre à céder sa position de 2,14 % du capital. Du 20 septembre au 30 septembre 2022, le groupe a vendu à terme (échéance 31 mai 2023) une fraction de sa détention représentant 0,30 % du capital (1,9 million de titres) pour un montant total de EUR 75 millions. Ces ventes généreront une plus-value1 nette, y compris coût de préfinancement, de EUR 7 millions.

Autres : Sur les neuf premiers mois de 2022, GBL a cédé EUR 165 millions d'actifs non communiqués.

Rachats d'actions propres : poursuite dans un contexte de décote importante

Au cours des neuf premiers mois de 2022, GBL a acquis, directement et par l'intermédiaire de ses filiales, 5.844.756 actions GBL, représentant 3,82 % du capital au 30 septembre 2022, pour EUR 507 millions. Certaines de ces actions ont été acquises dans le cadre d'une cinquième enveloppe de EUR 500 millions approuvée par le Conseil d'Administration le 5 mai 2022. A fin septembre 2022, cette autorisation était exécutée à 35,8 %.

1 Conformément à la norme IFRS 9, les plus-values de cessions sont sans impact sur le résultat net consolidé de GBL

