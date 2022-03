Groupe Bruxelles Lambert : Résultats au 31 décembre 2021

Delivering meaningful growth Le 10 mars 2022 - Après 17h45 Information privilégiée - Information réglementée Résultats de l'année 2021 Nouvelle étape dans la stratégie de développement Une année 2021 marquée par la croissance de l'ANR par action de + 13 % Actif net réévalué (« ANR 1

Hausse de la part des actifs privés et alternatifs de 17 % du portefeuille fin 2020 à 25 % fin 2021

Croissance des cash earnings 1 de + 8 % à EUR 474 millions - Retour attractif vers les actionnaires : rachats d'actions propres à hauteur de EUR 407 millions en 2021 ; proposition de dividende de EUR 2,75 par action, en hausse de + 10 %, et d'annulation de 3,4 millions d'actions propres à la prochaine Assemblée Générale Premier holding d'investissement à disposer d'objectifs climatiques alignés sur une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5°C et validée par SBTi 2 Ian Gallienne, CEO de GBL, a déclaré : « 2021 aura été une bonne année pour GBL, mesurée par ses performances financières, l'approfondissement de son approche ESG, l'exécution de sa stratégie d'investissement dans les actifs privés ou encore le démarrage de l'activité de gestion pour compte de tiers. En 2022, nous serons attentifs et agiles dans le contexte très incertain que nous traversons aujourd'hui. Nous travaillons activement sur des projets d'investissement portant sur des actifs privés de qualité à fort potentiel de croissance. Nous accueillerons et intègrerons dans Sienna Investment Managers deux nouvelles sociétés de gestion pour compte de tiers et serons toujours très actifs auprès des sociétés de notre portefeuille pour les accompagner dans leur stratégie de développement et notamment le renforcement de leurs engagements climatiques. Cette confiance dans l'avenir nous conduit à augmenter les retours vers nos actionnaires avec une proposition de dividende en hausse de + 10 % et des rachats d'actions d'un montant de 407 millions d'euros en 2021 qui se poursuivent en 2022. » Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le lexique disponible sur le site internet de GBL : http://www.gbl.be/fr/lexique Science Based Target initiative, partenariat mondial lancé par le CDP, le Pacte Mondial des Nations Unies, World Resources Institute et WWF Communiqué de presse 10 mars 2022 // Page 1 / 18 // Pour plus d'informations : www.gbl.be

Principales données financières 1 EUR millions A fin décembre Variation (Quote-part groupe) 2021 2020 Résultat net consolidé 279 391 (112) Résultat net consolidé par action2 1,83 2,53 (0,70) Cash earnings 474 440 + 7,9 % Cash earnings par action2 3,03 2,72 + 11,3 % Dividende par action 2,75 3 2,50 Actif net réévalué 22.501 20.498 Actif net réévalué par action2 143,91 127,03 Capitalisation boursière 15.348 13.315 Capitalisation boursière par action2 98,16 82,52 Décote 31,8 % 35,0 % Investissements / (624) 4 1.4334,5 (Désinvestissements) nets 10,0 %

9,8 %

13,3 %

15,3 %

19,0 %

- 3,3 % (2.057) Trésorerie nette / (Endettement net) (990) (1.563) 573 Loan To Value 4,3 % 7,3 % - 3,0 % Un environnement volatil La pandémie de Covid-19 et ses effets ont encore dominé l'exercice 2021. Les difficultés rencontrées par les chaînes d'approvisionnement ont impacté les entreprises durant toute l'année. Malgré les répercussions sur l'économie, la majorité des indices ont rebondi, atteignant parfois des plus hauts historiques au cours du dernier trimestre. Cet environnement instable va perdurer en 2022, la guerre en Ukraine créant désormais des risques géopolitiques et économiques nouveaux. La situation des opérations dans ces pays, notamment la sécurité des équipes, l'impact des sanctions et les risques en matière de cybersécurité et, de manière générale, les effets indirects de cette crise, fait l'objet d'un suivi rapproché. Dans cet environnement, l'actif net réévalué de GBL était de EUR 22,5 milliards au 31 décembre 2021, soit un ANR par action de EUR 143,91, en progression de + 13 % par rapport à décembre 2020. Depuis le lancement en 2012 de notre stratégie de rééquilibrage du portefeuille ayant mené à environ EUR 25 milliards de rotation d'actifs, GBL a généré un rendement annualisé total1 de 10,8 % contre 9,1 % pour le Stoxx Europe 50. Une rotation d'actifs significative au profit des actifs privés et alternatifs à haut potentiel de croissance GBL a poursuivi sa stratégie de rotation d'actifs en 2021 pour EUR 2,6 milliards de cessions et EUR 1,6 milliard d'investissements, privilégiant les actifs privés disposant de perspectives de croissance significatives à l'image de Webhelp dont le chiffre d'affaires a progressé de 27 % sur base publiée en 2021. La plus importante des cessions de l'année a porté sur les titres Holcim, dans le fil de l'allégement commencé au deuxième semestre 2019. En 2021, GBL a réduit sa participation de 7,57 % à 2,14 % du capital du groupe avec EUR 1.640 millions de cessions nettes. Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le lexique disponible sur le site internet de GBL : http://www.gbl.be/fr/lexique Le calcul par action se base sur le nombre d'actions émises au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020 (156,4 millions et 161,4 millions respectivement), mis à part pour le résultat net par action qui se réfère, en application des IFRS, au nombre pondéré de base (152,2 millions en 2021) Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2022 Y compris les distributions à Sienna Investment Managers Hors les ventes à terme de titres TotalEnergies réalisées en 2019 et échues en janvier 2020 Communiqué de presse 10 mars 2022 // Page 2 / 18 // Pour plus d'informations : www.gbl.be

GBL a en revanche augmenté son exposition aux actifs privés et alternatifs (17 % du portefeuille au 31 décembre 2020 contre 25 % au 31 décembre 2021). En août 2021, GBL a finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire dans Voodoo, un leader mondial des jeux sur mobiles. Comme Canyon, dont l'acquisition a été finalisée en mars 2021, Voodoo est positionné au carrefour de tendances structurelles alignées sur les priorités stratégiques de GBL. Ces tendances incluent le numérique, l'expérience consommateur et le divertissement. Au troisième trimestre 2021, Sienna Investment Managers a acquis L'Etoile Properties, marquant ainsi le lancement de sa plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers. L'Etoile Properties (désormais Sienna Real Estate) est un gestionnaire d'investissements immobiliers paneuropéen ayant EUR 7 milliards d'actifs sous gestion. Renforcement de la position financière pour soutenir la stratégie du groupe Notre situation financière demeure solide, avec un profil de liquidité de EUR 4,4 milliards (EUR 2,9 milliards à fin 2020) et un ratio de Loan To Value de 4,3 %, nous permettant de poursuivre notre stratégie d'investissement, de continuer l'exécution de notre programme de rachats d'actions et, si nécessaire, de soutenir les sociétés du portefeuille. Une gouvernance renforcée A l'issue de l'Assemblée Générale du 27 avril 2021, notre Conseil d'Administration a vu sa taille réduite à 13 membres (17 précédemment) et a compté un nouvel Administrateur indépendant de premier plan, Jacques Veyrat, apportant à GBL une solide expérience notamment en matière d'investissements. En juillet 2021, le Conseil d'Administration a coopté Alexandra Soto en qualité d'Administrateur Non-Exécutif. Alexandra Soto apporte une vaste expérience et des compétences opérationnelles dans le secteur financier, et notamment en fusions-acquisitions. Lors de cette réunion, le Conseil d'Administration a décidé de supprimer le Comité Permanent. Cette nouvelle organisation offre à GBL une gouvernance agile et adaptée aux enjeux stratégiques du groupe. Des ambitions renforcées en matière d'ESG En mars 2021, le Conseil d'Administration de GBL a approuvé les engagements ESG du groupe à horizon 2025-2030. Le changement climatique, la diversité, la transparence et la promotion de la finance durable s'inscrivent résolument au centre de ces engagements qui ont été formulés de manière à garantir leur suivi et leur évaluation dans le temps à la fois dans les activités de GBL et au sein de son portefeuille de participations. GBL s'est engagée publiquement en mai 2021 pour mettre en œuvre des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en ligne avec une trajectoire de réchauffement limitée à + 1,5°C à l'horizon 2050. GBL a soumis en octobre 2021 ces objectifs SBTi, qui les a validés en janvier 2022. GBL est ainsi devenue la première société holding d'investissement à disposer de cette validation. Dans ce cadre, GBL s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes liées à l'électricité de 50% d'ici à 2030 par rapport à 2019. GBL s'engage par ailleurs à ce que l'ensemble des sociétés de son portefeuille adoptent et appliquent la même politique climatique, validée par SBTi, d'ici 2030. Ambitions financières à long terme Le 17 novembre 2021, GBL a tenu un Capital Markets Day durant lequel le groupe a détaillé ses ambitions à moyen et long terme. Le groupe augmentera le poids des investissements privés et alternatifs dans ses actifs, afin de disposer d'un portefeuille à croissance plus rapide et moins réplicable. Les investissements privés et alternatifs pourraient représenter jusqu'à 40 % du portefeuille total à terme. GBL vise une croissance à deux chiffres de l'actif net réévalué par action. Communiqué de presse 10 mars 2022 // Page 3 / 18 // Pour plus d'informations : www.gbl.be

1. Rotation du portefeuille, hausse de l'actif net réévalué et évolution de la situation financière 1.1. Faits marquants de l'exercice Investissements cotés : poursuite de la rotation du portefeuille Holcim : Au cours du premier semestre 2021, GBL a allégé sa position de 7,57 % du capital de Holcim à fin 2020 à 2,14 % pour un montant net de EUR 1.640 millions. Ces ventes ont généré une plus-value1 de EUR 397 millions. A fin décembre 2021, la participation de GBL dans Holcim était valorisée à EUR 592 millions. Umicore : Au cours du premier semestre 2021, GBL a allégé sa position de 18,02 % du capital à 15,92 % pour un montant de EUR 256 millions. Ces cessions ont généré une plus-value1 de EUR 152 millions. La participation de GBL dans Umicore était valorisée à EUR 1.403 millions au 31 décembre 2021. GEA : GBL a diminué sa position entre les deuxième et quatrième trimestres de 2021 de 8,51 % du capital à 6,29 % pour un montant de EUR 146 millions. Ces ventes ont généré une plus-value1 de EUR 3,3 millions. La participation de GBL dans GEA au 31 décembre 2021 était valorisée à EUR 455 millions2. Mowi : Au cours du premier trimestre 2021, GBL a renforcé sa position dans le leader mondial de la production de saumon atlantique d'élevage de 5,85 % à 7,01 % du capital pour un montant total de EUR 110 millions. Au 31 décembre 2021, la participation de GBL dans Mowi était valorisée à EUR 757 millions. Actifs privés : une exposition plus importante à des leaders en forte croissance Canyon : Le 9 mars 2021, GBL a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Canyon Bicycles GmbH (« Canyon »), un groupe allemand, leader mondial dans la distribution direct-to-consumer (« DTC ») de vélos haut de gamme. GBL a investi EUR 357 millions aux côtés (i) du fondateur Roman Arnold, qui a réinvesti une part significative du produit de la cession et demeure un actionnaire important du groupe, et (ii) de l'équipe dirigeante. GBL contrôle le véhicule d'acquisition et en détient 60,00 % du capital conjointement avec des co-investisseurs. Le groupe est en forte croissance, son chiffre d'affaires ayant quasiment doublé au cours des trois dernières années. Webhelp : Webhelp a finalisé en août 2021 l'acquisition de OneLink, une entreprise innovante dans le domaine de l'expérience client digitale, du BPO et des services technologiques. Les deux groupes proposent des offres complémentaires. Cette opération accroît l'empreinte de Webhelp en Amérique. Voodoo : Le 30 juillet 2021, GBL a annoncé qu'elle augmentait une nouvelle fois son exposition au secteur numérique, avec une participation dans Voodoo, via des actions de préférence. Depuis sa création en 2013, Voodoo a atteint une position de leader mondial sur le segment des jeux sur mobile dits hypercasual, avec plus de 5 milliards de téléchargements et 300 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Voodoo a publié des hits comme Helix Jump et Aquapark. La société s'est forgée une position forte dans l'écosystème des applications pour mobile grâce à un excellent track record et de très bonnes capacités d'exécution. Sienna Investment Managers : augmentation de l'ANR et transformation en gestionnaire d'actifs pour compte de tiers Au titre des investissements sur son propre bilan, Sienna Investment Managers a notamment pris deux positions importantes : Globality : Sienna Investment Managers a investi EUR 100 millions dans le tour de table série E de levée de fonds de Globality. Basée dans la Silicon Valley et fondée par Joel Hyatt, Globality est la principale plateforme digitale basée sur l'intelligence artificielle pour la fourniture des services stratégiques aux entreprises dans le domaine des achats. Sans impact sur le résultat net consolidé du groupe, en application de la norme IFRS 9 Au 31 décembre 2021, la valeur des actions sous-jacentes aux obligations échangeables en titres GEA a été plafonnée au prix d'échange, soit EUR 40,00 par action Communiqué de presse 10 mars 2022 // Page 4 / 18 // Pour plus d'informations : www.gbl.be