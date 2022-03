Groupe Cioa : CIOA accompagne la relance de la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH)

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Garde (France), le 3 mars 2022



CIOA accompagne la relance de la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH)

CIOA va fournir des services de back-office pluridisciplinaires à la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH), suite à l'adhésion de cette dernière à son système de mutualisation.



La SCH est une des premières entreprises publiques de l'Union des Comores et compte sur CIOA pour l'amélioration de sa rentabilité, le développement et la diversification de ses activités.

CIOA fournira à la SCH des services diversifiés :

Procurement, pour améliorer son approvisionnement en hydrocarbures dans un marché international des plus perturbés. Les achats de la SCH sont de l'ordre de 120 M€/an,

Mise en place de nouveaux centres de profit, notamment dans le domaine industriel,

Modernisation de ses équipements de stockage et de distribution, pour garantir une autonomie énergétique aux 3 îles qui constituent l'état comorien,

Recherche de partenaires, pour monétiser la position stratégique du pays dans le Canal du Mozambique, qui voit passer annuellement 30% du trafic mondial de pétroliers et attend le démarrage des exploitations gazières estimées être parmi les plus importantes au monde,

Conseil au fil de l'eau pour solutionner ses problématiques stratégiques et opérationnelles.

En s'appuyant sur CIOA pour ces services stratégiques, la SCH va pouvoir se concentrer sur son cœur d'activité.

CIOA pour sa part va pouvoir mettre les leviers de son modèle collaboratif au service de la SCH, notamment les fournisseurs de sa marketplace, ses consultants affiliés et les capacités de sourcing de son réseau de courtiers.





À PROPOS

À propos de La Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH)

Créée en 1978, La Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH) est l'une des principales entreprises publiques de la République des Comores.

Elle assure l'approvisionnement en hydrocarbures de l'ensemble de la population des Grandes Comores, d'Anjouan et de Mohéli (870 000 habitants), pour les utilisations domestiques, industrielles et commerciales : essence, gasoil, kérosène pour l'aviation, pétrole, gaz butane.

La nouvelle direction, récemment nommée par le Président de la République, a pour mission d'assurer son développement.





À propos de CIOA :

Créé en 1994, CIOA est un groupe d'ingénierie et de développement d'affaires coté en bourse et inscrit sur Euronext ACCESS (MLCIO) qui développe un système original de mutualisation des ressources professionnelles, pour apporter à ses membres - organisations publiques et privées- des solutions innovantes pour s'adapter aux ruptures, créer de la valeur, mettre en œuvre des projets complexes.

Pour recruter et accompagner les utilisateurs de sa plateforme, le CIOA anime un réseau de co-développeurs, prestataires de services intellectuels, non intellectuels et commerciaux. Ils offrent leurs services d'intermédiation, d'accompagnement et de soutien aux membres et les assistent dans leur utilisation des ressources mutualisées pour :

Faire des affaires à l'international,

Intégrer la technologie numérique dans leurs stratégies commerciales,

Industrialiser les processus de production,

Réaliser des projets immobiliers.

Unique en son genre, la plateforme CIOA répond aux besoins essentiels de notre société en pleine mutation :

Augmenter la résilience des opérateurs économiques,

Créer des opportunités de travail diversifiées et un environnement motivant pour les indépendants,

Faciliter l'accès à des bâtiments résidentiels, récréatifs et professionnels, économes en énergie et à faible émission de carbone.

