La Valette du Var (France), le 10 novembre 2020

COVID 19 : CIOA accompagne l'ADAPEI de LOIRE ATLANTIQUE (44) pour fabriquer des masques avec les personnes handicapées

Ce nouveau contrat avec l'association l'ADAPEI-44, dédiée à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, vient consolider les actions initiées avec l'APAJH du Nord et l'ADAPEI-15 du Cantal pour relocaliser, en France, la production de masques chirurgicaux et FFP2.

Si la pénurie de masques de la première vague de l'épidémie du COVID 19 est réglée, la quantité de masques en provenance de Chine reste considérable, alors que les Autorités de Santé anticipent une crise dans la durée. L'offre de CIOA vise à équiper les organisations - dont la vocation est de créer du travail pour les publics en difficulté - de micro-usines simples à déployer, pour produire localement des masques chirurgicaux et FFP2.

D'une capacité de 40 à 100 millions de pièces par an, ces petites unités modulaires donnent du travail à une trentaine de personnes et assurent un retour sur investissement sur 1 an.

CIOA étudie pour l'ADAPEI de LOIRE ATLANTIQUE (44) l'implantation d'une unité de production d'une capacité nominale de 10 millions de masques chirurgicaux, constituée de plusieurs modules pour assurer de l'emploi pour une dizaine de travailleurs et un encadrant technique.

Il est à préciser que l'offre de Manufacturing as a Service (MaaS) de CIOA s'adresse à tous les domaines pour la production de tout bien dans une prestation intégrée qui couvre la conception, la fabrication des équipements par les industriels de son écosystème, leur mise en service, l'approvisionnement en matières premières ainsi que la numérisation de l'activité.



À PROPOS

A propos de l'ADAPEI de Loire-Atlantique.

Née en 1955, l'Adapei de Loire-Atlantique, association loi 1901, de parents et d'amis milite pour l'accompagnement adapté des personnes qui présentent un handicap intellectuel, de l'autisme, un polyhandicap, un handicap psychique et le soutien de leurs familles.

Elle a créé et gère de nombreux établissements et services spécialisés, dans le cadre des politiques publiques et de leur législation. A ce jour, elle propose plus de 3 000 solutions d'accompagnement pour près de 2 700 personnes handicapées, de la petite enfance à l'âge adulte, et emploie près de 1 700 professionnels.

ADAPEI de Loire-Atlantique : www.adapei44.fr



À propos de CIOA :

Groupe d'ingénierie d'affaires, CIOA aide les organisations de toute sorte à résoudre leurs problématiques cruciales, avec des solutions innovantes qui trouvent leurs sources dans la diversité de son écosystème global.

Cet écosystème compte 550 000 opérateurs économiques de 140 pays dont 120 000 fournisseurs.

CIOA offre des services de soutien au domaine tertiaire, (SaaS, procurement notamment), et dans le domaine industriel, de Manufacturing as a Service (MaaS) pour la construction off-site et de biens divers, sur demande.

Groupe CIOA : www.cioa.com - presse@cioa.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nW1xY5ZulG6YnW+fkpiWb2GVbJdjmmiWl2bJlZVxlMqXmZqUlZhqmcfJZm9nlWxn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66071-communique_presse_adapei-44_09112020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews