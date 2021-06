Groupe Cioa : CIOA - Résultats 2020 : 11,55% de bénéfice net - CA stable à 11,06M EUR

Données financières EUR USD CA 2019 13,3 M 16,2 M - Résultat net 2019 1,42 M 1,74 M - Dette nette 2019 1,01 M 1,23 M - PER 2019 4,00x Rendement 2019 - Capitalisation 13,4 M 16,4 M - VE / CA 2018 1,82x VE / CA 2019 0,50x Nbr Employés 14 Flottant 100% Graphique GROUPE CIOA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GROUPE CIOA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GROUPE CIOA 243.59% 16 NIHON M&A CENTER INC. -24.06% 7 910 BAYCURRENT CONSULTING, INC. 84.63% 4 666 FTI CONSULTING, INC. 23.12% 4 565 FUNAI SOKEN HOLDINGS INCORPORATED -7.89% 1 047 STRIKE COMPANY,LIMITED -17.97% 733