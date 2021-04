Groupe Cioa : CIOA, opérateur social du logement en Martinique

La Valette du Var (France), le 8 avril 2021

CIOA, opérateur social du logement en Martinique.

CIOA, la société varoise d'ingénierie cotée sur Euronext Access, dans le cadre du groupement formé avec la SOAME, (société d'économie mixte d'aménagement pour le compte des collectivités et des établissements publics de Martinique) et le cabinet d'ingénierie sociale L.E.C&I, a obtenu l'agrément de l'Etat, en tant qu'opérateur social du logement en Martinique.

Dans le cadre de sa politique d'aide au logement, l'État a mis en place, dans les départements d'outre­-mer, un dispositif de financement favorisant l'accession à un logement décent à caractère évolutif et social et des opérations d'amélioration des logements occupés par leurs propriétaires.

Ces dispositifs prévoient le recours à un organisme social agréé qui accompagne les personnes éligibles pendant toute la procédure.

Dans le groupement, CIOA, SOAME et LEC&I mettent en commun leurs compétences dans leurs domaines respectifs pour exercer, sur le territoire de la Martinique, les activités d'accompagnement social à caractère administratif, technique et financier pour le compte des bénéficiaires d'aides de l'Etat à l'accession très sociale (logements évolutifs sociaux : L.E.S) :

La SOAME, spécialisée dans les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de l'aménagement et de la construction ;

L.E C&I, Ingénierie Sociale.

CIOA, apportant pour sa part ses technologies de construction industrielle.

Outre les opérations en secteur diffus, 120 L.E.S. groupés sont programmés pour l'année en cours.





À PROPOS

À propos de SOAME

Créée en 1988, la SOAME (société d'économie mixte qui regroupe à son capital plusieurs acteurs institutionnels comme la Ville de Fort de France, la Communauté Territoriale de Martinique (CTM), la Caisse des Dépôts, la CACEM, la CCI Martinique, le Crédit Agricole et la Caisse d'Epargne) réalise des projets d'aménagement pour le compte des collectivités et des établissements publics. Ses modes d'intervention principaux : les concessions d'aménagement, les conventions de mandat, les délégations de service public. Elle sélectionne et orchestre l'ensemble des corps de métiers intervenant dans l'acte de bâtir et d'aménager. La SOAME apporte aussi une réelle plus-value dans la conduite administrative et opérationnelle des dossiers (montage, prospection, gestion juridique et financière…).

SOAME : https://groupesoame.com



À propos de de L.E C&I

Une entreprise du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) qui fournit des solutions d'ingénierie sociale et d'assistance à maitrise d'ouvrage aux collectivités, bailleurs sociaux, entreprises et/ou associations. Ses expertises couvrent notamment le logement et le développement social de quartiers pour réduire les inégalités et améliorer les conditions de vie des habitants en périmètre insalubre, indigne et/ou des risques.

L.E C&I : https://www.linkedin.com/in/ludmilla-euloga-68181317a



À propos de CIOA :

Groupe d'ingénierie d'affaires, CIOA aide les organisations de toute sorte à résoudre leurs problématiques cruciales, avec des solutions innovantes qui trouvent leurs sources dans la diversité de son écosystème global. Cet écosystème compte 550 000 opérateurs économiques de 140 pays dont 120 000 fournisseurs.

Dans le domaine tertiaire, les services de soutien couvrent : le numérique, le procurement, le développement à international,

Dans le domaine industriel, l'offre de Manufacturing as a Service (MaaS) permet le déploiement clé en main d'unités de production industrielle pour la production de biens, à la demande.

Dans le domaine immobilier, CIOA développe BATI-FABLAB pour offrir aux opérateurs du secteur, une palette de solutions technologiques dédiées à la fabrication industrielle et hors site de bâtiments résidentiels, professionnels ou de loisirs.

Groupe CIOA : https://www.cioa.com

Contact : presse@cioa.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mW5qlsVolGfKx2qbZ52baGppm5tlk2OZZWbGxmNql5eVbJ5pypxmapjKZm9pmm5t

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68597-cp_operateur_social_martinique_08042021.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews