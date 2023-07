Groupe CIOA SA (Centre International d'Opportunités d'Affaires) est un cabinet d'affaires collaboratif et pluridisciplinaire qui apporte aux entreprises et aux organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir dans un monde sans cesse transformé par la globalisation qu'induit l'OMC, et par la généralisation du digital. Avec 40 bureaux franchisés, 2 500 courtiers, et 250 prestataires affiliés, Groupe CIOA SA anime des places de marchés qui fédèrent 550 000 TPE/PME de 140 pays. Groupe CIOA SA décline son modèle collaboratif dans les services d'affaires, le développement territorial et l'assistance aux collectivités locales, le tourisme et l'immobilier.