Crit : Oddo remonte son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Groupe Crit tout en remontant son objectif de cours de 80 à 85 euros, au lendemain de la publication par le groupe de services de résultats semestriels 'd'excellente facture', supérieurs aux attentes de l'analyste.



L'EBITDA du premier semestre a ainsi augmenté de 116% à 43,7 millions d'euros (contre une estimation de 37,7 millions), confortant l'estimation d'EBITDA annuel d'Oddo de 107 millions d'euros, globalement en ligne avec le consensus.



'La valorisation du groupe reste toujours modeste, en-deçà des références historiques, à des ratios encore plus conservateurs après prise en compte de la monétisation du CICE pour environ 70 millions d'euros', ajoute le bureau d'études.



