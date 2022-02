Crit : décès du PDG et fondateur

Groupe Crit fait part du décès, le 12 février à l'âge de 84 ans, de son PDG Claude Guedj, qui a fondé l'entreprise en 1962 sous le nom de 'Centre de Recherche Industrielle et Technique (CRIT)', en tant que bureau d'études au service des industries.



Dix ans plus tard, Claude Guedj y a créé un pôle spécifiquement dédié au travail temporaire, qui est devenu le coeur de métier, puis a introduit Groupe Crit en Bourse en 1999 et l'a engagé sur le marché de l'assistance aéroportuaire avant de développer le groupe à l'international.



Au fil des années, Claude Guedj a fait figurer Groupe Crit dans le classement des 20 premiers acteurs mondiaux du travail temporaire et comme numéro un français de l'assistance aéroportuaire fidélisant près de 130 compagnies aériennes.



