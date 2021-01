GROUPE CRIT : a réalisé une année 2020 un peu meilleure qu'attendu

Le groupe CRIT recule ce matin de 0,46% à 65,60 euros, le titre restant peu liquide, malgré la publication hier soir d'un chiffre d’affaires 2020 "un peu meilleur qu’anticipé", selon les propos de LCM. Celui-ci s'est établi à 1,752 milliard d'euros, alors que le broker attendait 1,716 milliard, soit un repli de 29,6%, logiquement affecté par la pandémie de Covid-19. Malgré le contexte, l'activité s'est progressivement redressée au cours de l'exercice, avec un quatrième trimestre à -19,8% contre -29,2% au troisième trimestre (à change constant).



"En 2020, le Groupe CRIT est resté mobilisé pour assurer la continuité de ses activités auprès de ses clients et de l'ensemble de ses parties prenantes, écrit-t-il dans un communiqué. Il a pris toutes les dispositions pour s'adapter à ce contexte exceptionnel et traverser cette pandémie avec le souci de préserver au mieux ses salariés et son réseau".



En France, la société de recrutement a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros, en amélioration progressive après la fin du premier confinement et malgré des activités aéroportuaires fortement pénalisées par un trafic resté très faible. L'activité a ainsi été en repli de 55,7%, 30,1% et 21,4% au deuxième, troisième et quatrième trimestre respectivement.



Les activités internationales ont, elles, affiché un chiffre d'affaires de 447,7 millions d'euros, en repli de 24,4% sur l'année (-23,5% à change constant), dont -17,7% au quatrième trimestre.



Le pôle Travail temporaire, qui représente, 87,1% de l'activité de l'année, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,53 milliard d'euros, en baisse de 25%, dont 428,7 millions (-13,3%) au dernier trimestre. La France a représenté 1,12 milliard d'euros (-27%, dont -14% au quatrième trimestre) et l'international, 405,2 millions (-18,5%, dont -11% au quatrième trimestre).



Enfin, le pôle Multiservices a réalisé un chiffre d'affaires sur l'année de 239,6 millions d'euros, en baisse de 50,1% par rapport à la même période de 2019, dont 37,7 millions (-59,2%) pour les activités aéroportuaires au dernier trimestre.



Après ces chiffres, LCM a préféré rester Neutre sur le titre du groupe CRIT, avec un objectif de cours inchangé de 61 euros. L'analyste estime que le titre est déjà bien valorisé en dépit de l'incertitude qui pèse sur l'activité en 2021, la persistance de la pandémie et la perspective probable de reconfinement rendant extrêmement difficile l'exercice de prévision. LCM pense toutefois que l'activité devrait bien s'inscrire en croissance, mais que son ampleur devrait rester encore modeste.