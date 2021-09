Groupe CRIT : Rapport Financier semestriel 2021 >

Rapport semestriel d'activité

Au global sur le semestre, les activités Automobiles et les secteurs significativement impactés par la pandémie (telles que l'Hôtellerie, la Restauration, l'Aéroportuaire …) représentent un cinquième de l'activité totale mais ont contribué aux trois quarts de la baisse de l'activité comparé à 2019. La reprise de ces secteurs devrait permettre l'accélération de la croissance du groupe dans les mois à venir.

En termes de typologie de clients, les grands comptes ont logiquement mieux résisté que les PME toujours plus impactées en période de crise. Les grands comptes et les PME concentrent respectivement 56% et 44% de l'activité de la division sur le semestre.

A l'international (23,8% de la division), le chiffre d'affaires ressort à 200,5 M€ en croissance de 4,5% (9,6% à périmètre et change constants).

Comme en France, après un début d'année en repli limité (-12% au 1er trimestre et -7,5% à périmètre et change constants), le second trimestre marque un rebond de l'activité, en hausse de 27% (32,5% à périmètre et change constants), mais avec un effet de base moins marqué, l'impact de la crise sanitaire ayant été moins violent qu'en France.

L'analyse par pays d'implantation montre des évolutions contrastées, qui sont liées tant aux politiques mises en place par les autorités locales pour faire face à la crise qu'aux secteurs d'activité sur lesquels le groupe opère :

Aux Etats-Unis, qui concentrent 52,6% de l'activité internationale, le chiffre d'affaires ressort à 127,1 MUSD (-1%).

Le premier trimestre, en baisse de 17%, est resté pénalisé par des conditions d'activité difficiles, liées en particulier aux difficultés d'approvisionnement dans l'industrie automobile et aux politiques d'aides sociales mises en place, qui n'ont pas favorisé le retour rapide à l'emploi.

Le second trimestre ressort en revanche en progression de 22%, avec notamment un redressement de l'activité principale du commercial staffing dès le mois d'avril, en ligne avec la dynamique du marché.

L'Espagne et le Portugal (36,9% de l'activité internationale), confirment leur excellente sortie de crise.

Avec un chiffre d'affaires de 74 M€, en croissance de 29%, l'Espagne conforte sa dynamique de croissance, portée par les secteurs de l'agroalimentaire et des centres d'appels, et affiche un niveau d'activité qui dépasse de plus de 13% son niveau pré-Covid de 2019.

La division Multiservices

Le chiffre d'affaires de la division Multiservices ressort à 108,5 M€ en baisse de 15%.

Dans un environnement encore affecté par la crise sanitaire, les activités aéroportuaires (65,7% de l'activité de la division) sont toujours lourdement impactées par les restrictions sanitaires et la baisse du trafic aérien et ne s'améliorent que très progressivement. Ainsi, le chiffre d'affaires du semestre s'élève à 71,3 M€ et s'inscrit en baisse de 24,5% (-24,3% à périmètre et change constants).

Par trimestre, l'activité montre une évolution contrastée :

Une baisse de 56% par rapport au premier trimestre 2020 qui n'intégrait que partiellement l'impact de la crise sanitaire,

Une croissance de 113% sur le deuxième trimestre qui ne reflète qu'une amélioration limitée puisque le 2 ème trimestre 2020

s'inscrivait en baisse de 80%.

Malgré cette légère amélioration, le chiffre d'affaires du semestre demeure en repli de plus de 60% par rapport son niveau pré-Covid de 2019.

Dans ce contexte, le groupe a continué à s'adapter à son niveau d'activité ; d'une part, par l'adaptation des effectifs de la division (notamment l'exécution du PSE en France), et d'autre part, grâce au bénéfice des mesures de soutien gouvernemental en vigueur dans les différents pays où le groupe opère.