Groupe CRIT: l'activité se redresse et les bénéfices sont de retour

Le groupe CRIT gagne aujourd'hui 3,58% à 75,30 euros, après la publication hier soir de résultats semestriels en nette amélioration et conformes aux attentes des analystes. Les comptes de la société d'intérim sont retournés dans le vert. Elle a réalisé un bénéfice net de 11,1 millions d'euros sur le premier semestre 2021, après avoir enregistré une perte de 10,1 millions un an plus tôt à la même époque. Ce chiffre intègre un résultat financier de -0,5 million d'euros et une charge d'impôt sur le résultat de 11,9 millions.



L'EBITDA ressort quant à lui à 43,7 millions d'euros, contre 20,2 millions au premier semestre 2020, représentant une marge de 4,6% (+210 points de base). Cela inclut 33,6 millions pour le Travail Temporaire (marge de 4%) et 10 millions pour le pôle Multiservices (contre une perte de 7 millions l'an passé).



"Sur cette activité, outre les mécanismes de soutien du gouvernement, le groupe aura surtout tiré les bénéfices de son important plan d'adaptation de la structure de coûts pour faire face à la forte baisse du trafic aérien", écrit LCM.



Le résultat opérationnel courant s'établit pour sa part à 24,2 millions d'euros (versus une perte de 1,5 million), légèrement au-dessus des attentes du broker (24 millions d'euros).



Après un premier trimestre en recul de 12,5% à périmètre et change constants, l'activité s'est fortement améliorée au second trimestre avec une croissance de près de 66% à périmètre et change constants intégrant un effet de base significatif et la nette reprise de la demande.



Dans ce contexte, le chiffre d'affaires de la période ressort à 944,1 millions d'euros en croissance organique de 17,2% (dont +20,6% en France et +7,8% à l'International).



Le Travail Temporaire représente 89,2% de l'activité de la période et a progressé de 22,9% sur un an: en France (641,9 millions d'euros), la croissance a été de 27,9% malgré un repli de 3,7% au premier trimestre. Mais la bonne performance au second trimestre (+76,1%) a bénéficié de la solide dynamique constatée sur les secteurs de la logistique et du commerce.



L'activité de la période est en revanche restée perturbée par les secteurs toujours pénalisés par les mesures sanitaires (aéronautique, hôtellerie restauration…). Leur redémarrage devrait soutenir la croissance dès le second semestre.



Sur le pôle Multiservices, le chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 108,5 millions d'euros, en repli de 15% sur un an. Les activités aéroportuaires (66% du chiffre d'affaires du pôle) ont été une nouvelle fois significativement affectées par les restrictions du trafic aérien. Dans ce contexte, elles enregistrent un chiffre d'affaires de 71,3 millions d'euros, en baisse de 24,3% à périmètre et change constants.



Concernant les perspectives, le groupe Crit reste confiant dans la reprise de l'activité, avec une évolution "encourageante" du trafic aérien. Le pôle Travail Temporaire affiche d'ores et déjà une croissance de 18% sur un an en juillet-août.



Après cette publication, LCM a maintenu son opinion d'Achat avec un objectif de cours ajusté à 83 euros (contre 78 euros précédemment), se disant "confiant dans la capacité du groupe à fortement profiter de l'accélération de la reprise espérée sur le S2 et de manière beaucoup plus marquée sur 2022".