Groupe Crit : l'activité reste stable au 1er trimestre

Groupe Crit publie un chiffre d'affaires de 584,5 ME au titre du 1er trimestre, témoignant d'une activité quasiment stable (+0,3% en publié) par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, l'activité se maintient à des niveaux satisfaisants dans l'Hexagone avec un chiffre d'affaires de 428,5 ME réalisé sur le trimestre écoulé, en hausse organique de 0,5%, tandis que les activités

internationales sont stables avec un chiffre d'affaires de 155,9 ME.



Dans le Travail temporaire (80,1% de l'activité totale), le chiffre d'affaires du premier trimestre ressort à 468,3 ME en retrait de 2,4% par rapport à 2023, dans un contexte de marché marqué par la faiblesse de la croissance économique.



Par ailleurs, le Pôle Multi-services (21% de l'activité de la période) réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 122,9 ME en croissance de 12,6% par rapport à 2023.



Le groupe indique que 'dans un contexte économique plus tendu, la bonne résistance des activités sur ce premier trimestre conforte la confiance du Groupe dans la réalisation de ses objectifs et atteste de sa capacité d'adaptation sur ses marchés en France et à l'international'.



