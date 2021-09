Groupe Crit : renoue avec les bénéfices au 1er semestre

Après avoir arrêté ses comptes, Groupe Crit publie ce soir un chiffre d'affaires de 944,1 ME au titre du 1er semestre 2021, soit une progression de 16% par rapport à la même période un an plus tôt.



'L'activité s'est fortement améliorée au second trimestre avec une croissance de près de 66% à périmètre et change constants intégrant un effet de base significatif et la nette reprise de la demande', note Groupe Crit.



L'EBITDA a plus que doublé au 1er semestre, passant de 20,2 à 43,7 ME. Groupe Crit renoue aussi avec un résultat opérationnel courant positif, à 24,2 ME, contre -1,5 ME à l'issue du 1er semestre 2020.



Le résultat net part du groupe ressort finalement à 11,1 ME, effaçant largement la perte de 10,1 ME enregistrée douze mois plus tôt.



Du côté des perspectives le rebond d'activité du Pôle Travail Temporaire initié au second trimestre devrait s'intensifier au cours des prochains mois, fait savoir le Groupe. Par ailleurs, dans l'aéroportuaire, 'l'activité s'est améliorée au cours de l'été et l'évolution du trafic aérien est aujourd'hui encourageante'.



