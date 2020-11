Activité toujours fortement impactée par la crise sanitaire : Recul du chiffre d'affaires consolidé de 37,7% sur le 3ème trimestre, de 49,1% en cumul au 30 septembre

Perspectives au 31 octobre 2020

La baisse du chiffre d'affaires non retraité IFRS 5 de Groupe Flo du 1er au 31 octobre 2020 par rapport à 2019 est d'environ -50% hors cessions et mises en location gérance dont environ -37% Hippopotamus, -72% Brasseries avec 2 brasseries fermées au 31 octobre, -73% Concessions.

Les restaurants sont fermés depuis le 29 octobre au soir, et leur date de réouverture n'est pas encore fixée.

Pour faire face à la baisse supplémentaire de chiffre d'affaires en conséquence des restrictions d'activité survenues depuis le 16 octobre 2020, puis à la fermeture des restaurants le 29 octobre, le Groupe a de nouveau pris des mesures de réduction de coûts et d'investissements, incluant la mise en chômage partiel des collaborateurs privés d'activité, et bénéficiera des mesures relatives aux charges sociales mises en place, ainsi que des aides fiscales mises en place afin d'inciter les bailleurs à annuler une partie des loyers sur la période de confinement.

Dans ce contexte, et en l'absence d'horizon défini de l'ampleur et de la fin de cette pandémie, le Groupe n'est pas en mesure de chiffrer précisément les conséquences de ces évènements sur son résultat et sa trésorerie au 31 décembre 2020. Sur la base d'un maintien des restrictions actuelles et d'une fermeture des restaurants jusqu'en fin d'année, les dernières prévisions du Groupe anticipent une situation de trésorerie significativement positive au 31 décembre 2020, respectant les covenants bancaires.

Evolution de la gouvernance de Groupe Flo

Lors de sa séance du 5 novembre 2020, le Conseil d'Administration de Groupe Flo a pris acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Michel Razou, qui se concentrera au développement de l'ensemble des activités des enseignes du groupe Bertrand Restauration, et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

Monsieur Olivier Bertrand remplacera Monsieur Michel Razou au sein du Comité des rémunérations, dont Monsieur Olivier Grumbach est nommé Président. Monsieur Christophe Gaschin remplacera Monsieur Michel Razou au sein du Comité d'audit.

Le Conseil d'Administration a par ailleurs été informé de la nomination de Monsieur Philippe Hery en qualité de Directeur général de l'enseigne LEON, acquise fin 2019 par Groupe Bertrand. Monsieur Philippe Hery pourra ainsi faire bénéficier l'enseigne LEON de son expertise et de son savoir-faire tout en continuant la poursuite du développement de l'enseigne HIPPOPOTAMUS avec une équipe inchangée. Monsieur Hery conservera par conséquent ses mandats d'administrateur de Groupe Flo SA et de Directeur général de l'enseigne

HIPPOPOTAMUS.

Le Conseil d'Administration a enfin été informé de la nomination de Monsieur Joël Le Bihan en tant que Directeur Administratif et Financier de l'enseigne LEON en date du 6 novembre 2020. Monsieur Joël Le Bihan sera remplacé dans ses fonctions de Directeur Administratif et Financier de Groupe Flo à compter de ce jour par Monsieur Alexandre Basseur, qui conservera ses fonctions actuelles de Directeur Administratif et Financier du groupe Bertrand Restauration.

Ce changement s'inscrit dans la poursuite de la stratégie de mutualisation des moyens avec le groupe Bertrand Restauration au travers du groupement d'intérêt économique FloBert.

Calendrier

Résultats provisoires à fin décembre 2020 : 4 mars 2021 (après bourse).

