Groupe Flo : Activité toujours fortement impactée par la crise sanitaire : Recul du chiffre d'affaires consolidé de 37,7% sur le 3ème trimestre, de 49,1% en cumul au 30 septembre

Activité encore réduite en octobre, et fermeture des restaurants le 29 octobre au soir

Groupe Flo (Paris:FLO):

Faits marquants au 30 septembre 2020

Fermeture totale des restaurants le 15 mars. Réouverture des restaurants de province le 4 juin, des restaurants d’Ile de France entre le 2 et le 22 juin à l’exception des 2 restaurants du parc Disneyland Paris réouverts le 15 juillet et le 11 août et des Brasseries Bofinger et Terminus Nord réouvertes le 1 er septembre ;

septembre ; Baisse de fréquentation vs. 2019 en conséquence de la réduction du potentiel de couverts liée aux règles sanitaires, au télétravail, à l’activité partielle, à l’absence de touristes, à la frilosité des français ;

Recul de -37,7% du chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2020 par rapport à 2019, soit un recul de -31,5% hors cessions & mises en location gérance ;

trimestre 2020 par rapport à 2019, soit un recul de -31,5% hors cessions & mises en location gérance ; Recul de -49,1% du chiffre d’affaires en cumul au 30 septembre 2020 par rapport à 2019, soit un recul de -43,7% hors cessions & mises en location gérance ;

Rénovation de 7 restaurants Hippopotamus depuis le 1 er janvier, dont 2 au cours du 3 ème trimestre ;

janvier, dont 2 au cours du 3 trimestre ; Maintien du développement de la Vente à Emporter qui représente 5,2% du chiffre d’affaires du 3ème trimestre.

Faits marquants depuis le 30 septembre 2020

Annonce le 16 octobre d’un couvre-feu en Ile de France et sur 8 métropoles, étendu à 54 départements le 23 octobre : les horaires d’ouverture de 44 restaurants Hippopotamus en succursales ont alors été réduits ;

Annonce le 28 octobre d’un nouveau confinement jusqu’au 1er décembre, et de la fermeture des restaurants à compter du 29 octobre au soir, la livraison de repas à emporter ou en livraison à domicile demeurant autorisée.

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2020

Tous les restaurants du Groupe étaient rouverts le 1er juillet 2020, à l’exception des 2 restaurants du parc Disneyland Paris rouverts le 15 juillet et le 11 août et des Brasseries Bofinger et Terminus Nord rouvertes le 1er septembre.

Du 1er juillet au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires consolidé a baissé de -15,3m€ par rapport à 2019, dont -10,8m€ sur les restaurants en exploitation, +0,6m€ les revenus de franchise et -5,1m€ en conséquence des cessions et mises en location gérance.

Le recul de -37,7% du chiffre d’affaires sur le 3ème trimestre 2020 par rapport à 2019 s’élève à :

-24,5% pour Hippopotamus ;

-59,8% pour les Brasseries ;

-79,6% pour les Concessions.

La variation s’élève à -37,7% sur le trimestre, avec -38,9% en juillet, -34,3% en août et -40,2% en septembre.

Chiffre d'affaires

en € millions Juillet

2019 (*) Août

2019 (*) Septembre

2019 (*) 3ème trimestre

2019 (*) Juillet

2020 (*) Août

2020 (*) Septembre

2020 (*) 3ème trimestre

2020 (*) Variations Hippopotamus 10,0 9,7 8,8 28,4 7,5 7,5 6,4 21,4 -24,5% Brasseries 2,0 1,6 2,8 6,4 0,8 0,7 1,1 2,6 -59,8% Concessions 1,9 2,0 1,8 5,7 0,2 0,5 0,4 1,2 -79,6% Chiffre d'affaires consolidé 13,9 13,2 13,4 40,4 8,5 8,7 8,0 25,1 -37,7% Ventes sous enseignes (**) 21,7 20,9 19,5 62,1 14,2 15,1 13,3 42,6 -31,4% (*) Chiffres réels 2019 & 2020 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017 (**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés

Depuis le 1er juillet 2020, le Groupe a poursuivi son recentrage stratégique avec la fermeture d’un restaurant à l’issue du contrat de concession.

Chiffre d’affaires 9 mois au 30 septembre 2020

Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2020 s’élève à 63,7m€, en baisse de -61,6m€ (-49.1%) par rapport au 30 septembre 2019.

Hors cessions et mises en location gérance survenues au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires a baissé de -45,1m€ par rapport à 2019 (-43.7%), soit +3,3m€ au 29 février (+14.7%), -37,6m€ du 1er mars au 30 juin (-80.5%) et -10,8m€ au 3ème trimestre (-31.5%).

Chiffre d'affaires

en € millions 1er trimestre

2019 (*) 2ème trimestre

2019 (*) 3ème trimestre

2019 (*) Fin Septembre

2019 (*) 1er trimestre

2020 (*) 2ème trimestre

2020 (*) 3ème trimestre

2020 (*) Fin Septembre

2020 (*) Variations Hippopotamus 29,0 28,9 28,4 86,2 23,1 4,4 21,4 48,9 -43,3% Brasseries 8,1 7,3 6,4 21,8 6,6 0,3 2,6 9,5 -56,6% Concessions 5,7 5,9 5,7 17,3 4,1 0,1 1,2 5,4 -69,0% Chiffre d'affaires consolidé 42,8 42,1 40,4 125,3 33,8 4,8 25,1 63,7 -49,1% Ventes sous enseignes (**) 67,8 64,4 62,1 194,3 52,8 8,3 42,6 103,7 -46,6% (*) Chiffres réels 2019 & 2020 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017 (**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés

Le recul de -49,1% du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2020 par rapport à 2019 s’élève à :

-43,3% pour Hippopotamus ;

-56,6% pour les Brasseries ;

-69,0% pour les Concessions.

Le recul de -61,6m€ du chiffre d’affaires au 30 septembre 2020 par rapport au 30 septembre 2019 provient pour :

-45,1m€ au cumul des périmètres comparable, rénové et des expansions ;

+0,7m€ des revenus de franchises ;

-17,2m€ des cessions non prévues dans les objectifs initiaux de cessions retraités en IFRS 5 et des mises en location gérance survenues.

Au total, 7 rénovations Hippopotamus ont été réalisées en 2020 (2 exploités en propre, 2 exploités en location gérance, 3 exploités en franchise).

A fin septembre 2020, 21 Hippopotamus exploités en propre, 10 Hippopotamus exploités en location gérance et 7 Hippopotamus exploités en franchise ont été rénovés depuis 2017, et 2 Hippopotamus ont été ouverts en propre.

Dette financière nette hors IFRS 16

Détail de la dette financière

en m€ 31-déc.-19 30-juin-20 30-sept.-20 Variation vs.

30-juin-20 Dette restructurée 15,2 15,3 15,3 0,0 Prêt garanti par l'état 0,0 35,0 35,0 0,0 Sous total Crédit Syndiqué 15,2 50,3 50,3 0,0 Emprunts obligataires Groupe Bertrand 18,5 18,5 18,5 0,0 Dette obligataire F&B Invest 2,5 2,5 2,5 0,0 Avance en compte-courant Bertrand Invest 4,5 13,0 9,0 -4,0 Autres dettes financières 6,6 6,4 6,3 -0,1 Dette financière brute 47,3 90,7 86,6 -4,1 Trésorerie -6,9 -39,5 -41,0 -1,5 Dette nette Ratio hors IFRS 16 F&B inclus 40,4 51,2 45,6 -5,6

La dette financière brute, hors application de la norme IFRS 16, s’élève à 86,6m€ au 30 septembre 2020, en baisse de -4,1m€ par rapport au 30 juin 2020.

La diminution de la dette financière brute de -4,1m€ depuis le 30 juin 2020 provient pour -4,0m€ du remboursement des avances en compte-courant de la société Bertrand Invest survenues au cours du 2ème trimestre 2020 avant encaissement du PGE.

La trésorerie s’élève à 41,0m€ au 30 septembre 2020, pour 39,5m€ au 30 juin 2020 après encaissement du PGE de 35,0m€. La trésorerie s’est maintenue sur le 3ème trimestre, avec l’encaissement de l’essentiel des indemnités d’assurance protocolées en juillet dernier. Au cours des mois de septembre et d’octobre, le Groupe a conclu avec son assureur des protocoles d’accord transactionnels pour de nouveaux restaurants au titre de l’année 2020 selon lesquels il percevra au cours du dernier trimestre des indemnités pour un montant total forfaitaire net de 2,4m€.

Evènements survenus depuis le 30 septembre 2020

Sur le plan opérationnel :

Fermeture du Hippopotamus Lomme pour rénovation le 10 octobre ;

Fermeture de la Brasserie Bofinger pour rénovation le 10 octobre ;

Fermeture du restaurant Bistro des Champs le 11 octobre en conséquence de sa baisse d’activité ;

Annonce le 16 octobre d’un couvre-feu en Ile de France et sur 8 métropoles, étendu à 54 départements le 23 octobre : les horaires d’ouverture de 44 restaurants Hippopotamus en succursales ont alors été réduits ;

Annonce du Président le République le 28 octobre d’un nouveau confinement jusqu’au 1er décembre, et de la fermeture des restaurants à compter du 29 octobre au soir, la livraison de repas à emporter ou en livraison à domicile demeurant autorisée.

Perspectives au 31 octobre 2020

La baisse du chiffre d’affaires non retraité IFRS 5 de Groupe Flo du 1er au 31 octobre 2020 par rapport à 2019 est d’environ -50% hors cessions et mises en location gérance dont environ -37% Hippopotamus, -72% Brasseries avec 2 brasseries fermées au 31 octobre, -73% Concessions.

Les restaurants sont fermés depuis le 29 octobre au soir, et leur date de réouverture n’est pas encore fixée.

Pour faire face à la baisse supplémentaire de chiffre d’affaires en conséquence des restrictions d’activité survenues depuis le 16 octobre 2020, puis à la fermeture des restaurants le 29 octobre, le Groupe a de nouveau pris des mesures de réduction de coûts et d’investissements, incluant la mise en chômage partiel des collaborateurs privés d’activité, et bénéficiera des mesures relatives aux charges sociales mises en place, ainsi que des aides fiscales mises en place afin d’inciter les bailleurs à annuler une partie des loyers sur la période de confinement.

Dans ce contexte, et en l’absence d’horizon défini de l’ampleur et de la fin de cette pandémie, le Groupe n’est pas en mesure de chiffrer précisément les conséquences de ces évènements sur son résultat et sa trésorerie au 31 décembre 2020. Sur la base d’un maintien des restrictions actuelles et d’une fermeture des restaurants jusqu’en fin d’année, les dernières prévisions du Groupe anticipent une situation de trésorerie significativement positive au 31 décembre 2020, respectant les covenants bancaires.

Evolution de la gouvernance de Groupe Flo

Lors de sa séance du 5 novembre 2020, le Conseil d’Administration de Groupe Flo a pris acte de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur Michel Razou, qui se concentrera au développement de l’ensemble des activités des enseignes du groupe Bertrand Restauration, et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

Monsieur Olivier Bertrand remplacera Monsieur Michel Razou au sein du Comité des rémunérations, dont Monsieur Olivier Grumbach est nommé Président. Monsieur Christophe Gaschin remplacera Monsieur Michel Razou au sein du Comité d’audit.

Le Conseil d’Administration a par ailleurs été informé de la nomination de Monsieur Philippe Hery en qualité de Directeur général de l’enseigne LEON, acquise fin 2019 par Groupe Bertrand. Monsieur Philippe Hery pourra ainsi faire bénéficier l’enseigne LEON de son expertise et de son savoir-faire tout en continuant la poursuite du développement de l’enseigne HIPPOPOTAMUS avec une équipe inchangée. Monsieur Hery conservera par conséquent ses mandats d’administrateur de Groupe Flo SA et de Directeur général de l’enseigne HIPPOPOTAMUS.

Le Conseil d’Administration a enfin été informé de la nomination de Monsieur Joël Le Bihan en tant que Directeur Administratif et Financier de l’enseigne LEON en date du 6 novembre 2020. Monsieur Joël Le Bihan sera remplacé dans ses fonctions de Directeur Administratif et Financier de Groupe Flo à compter de ce jour par Monsieur Alexandre Basseur, qui conservera ses fonctions actuelles de Directeur Administratif et Financier du groupe Bertrand Restauration.

Ce changement s’inscrit dans la poursuite de la stratégie de mutualisation des moyens avec le groupe Bertrand Restauration au travers du groupement d’intérêt économique FloBert.

Calendrier

Résultats provisoires à fin décembre 2020 : 4 mars 2021 (après bourse).

