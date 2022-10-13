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    FLO   FR0014004X25

GROUPE FLO

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Groupe Flo : Document AMF CP. 2022DD866226

13/10/2022 | 18:12
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2022DD866226

12 octobre 2022

FR0014004X25 - DD153692

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

BERTRAND INVEST SAS personne morale liée à Olivier Bertrand, Membre du conseil d'administration de Groupe Flo

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GROUPE FLO

LEI : 969500THGE54QJH45009

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 07 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0014004X25

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 21.0000 Euro

VOLUME : 679 062.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 21.0000 Euro

VOLUME : 679 062.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 12 octobre 2022

COMMENTAIRES :

Personne morale étroitement liée à Monsieur Olivier Bertrand (membre du conseil d'administration de Groupe Flo SA) et Monsieur

Christophe Gaschin (Président du conseil d'administration de Groupe Flo SA).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Groupe FLO SA published this content on 13 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 October 2022 16:11:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2020 -17,1 M -16,6 M -
Dette nette 2020 136 M 132 M -
PER 2020 -7,61x
Rendement 2020 -
Capitalisation 159 M 154 M -
VE / CA 2019 1,40x
VE / CA 2020 3,73x
Nbr Employés -
Flottant 16,9%
Graphique GROUPE FLO
Durée : Période :
Groupe Flo : Graphique analyse technique Groupe Flo | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GROUPE FLO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Christelle Grisoni Director
Jöel Le Bihan Chief Financial & Administrative Officer
Christophe Gaschin Chief Executive Officer & Director
Bénédicte Hautefort Independent Director
Christine de Gouvion Saint-Cyr Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
GROUPE FLO31.65%154
MCDONALD'S CORPORATION-11.57%174 409
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC.-12.91%42 273
YUM BRANDS-24.20%30 031
YUM CHINA HOLDINGS, INC.-10.17%18 786
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.-13.41%16 083