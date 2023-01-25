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    FLO   FR0014004X25

GROUPE FLO

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Groupe Flo : Document AMF CP. 2023DD881482

25/01/2023 | 18:21
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2023DD881482

24 janvier 2023

FR0014004X25 - DD155016

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

BERTRAND INVEST SAS personne morale liée à Olivier Bertrand , Membre du conseil d'administration de Groupe Flo

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GROUPE FLO

LEI : 969500THGE54QJH45009

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 20 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0014004X25

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 21.0000 Euro

VOLUME : 6 683.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 21.0000 Euro

VOLUME : 6 683.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 janvier 2023

COMMENTAIRES :

Personne morale étroitement liée à Monsieur Olivier Bertrand (membre du conseil d'administration de Groupe Flo SA) et Monsieur

Christophe Gaschin (président du conseil d'administration de Groupe Flo SA).

Acquisition d'un total de 6.683 actions de Groupe Flo en date du 20 janvier 2023 dans le cadre de l'offre publique de retrait initiée par Bertrand Invest sur les actions de la société Groupe Flo. Cette acquisition a fait l'objet d'une déclaration au titre de l'article 231- 38 et de l'article 231-46 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Groupe FLO SA published this content on 25 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 January 2023 17:20:16 UTC.


© Publicnow 2023
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PER 2021 -17,3x
Rendement 2021 -
Capitalisation 161 M 175 M -
VE / CA 2020 3,73x
VE / CA 2021 2,70x
Nbr Employés -
Flottant 8,06%
Graphique GROUPE FLO
Durée : Période :
Groupe Flo : Graphique analyse technique Groupe Flo | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GROUPE FLO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Christelle Grisoni Director
Jöel Le Bihan Chief Financial & Administrative Officer
Christophe Gaschin Chief Executive Officer & Director
Bénédicte Hautefort Independent Director
Christine de Gouvion Saint-Cyr Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
GROUPE FLO0.00%175
MCDONALD'S CORPORATION2.19%197 432
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC.15.13%44 218
YUM! BRANDS, INC.-1.10%36 200
YUM CHINA HOLDINGS, INC.11.42%25 868
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.4.76%20 725