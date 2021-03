Groupe Flo : Activité fortement impactée par la crise liée à la Covid-19

Recul du chiffre d’affaires annuel consolidé de -59,2%

Résultat opérationnel négatif au 31 décembre 2020

Faits marquants au 31 décembre 2020

Groupe FLO (Paris:FLO):

Fermeture totale des restaurants le 15 mars 2020. Réouverture des restaurants de province le 4 juin 2020, des restaurants d’Ile de France entre le 2 et le 22 juin 2020 à l’exception des 2 restaurants du parc Disneyland Paris réouverts le 15 juillet 2020 et le 11 août 2020 et des Brasseries Bofinger et Terminus Nord réouvertes le 1 er septembre 2020 ;

septembre 2020 ; Baisse de fréquentation vs. 2019 en conséquence de la réduction du potentiel de couverts liée aux règles sanitaires, au télétravail, à l’activité partielle et à l’absence de touristes ;

Face à la recrudescence de l’épidémie, mise en place d’un couvre-feu le 16 octobre 2020 en Ile de France et sur 8 métropoles, étendu à 54 départements le 23 octobre 2020 : les horaires d’ouverture de 44 restaurants Hippopotamus en succursales ont alors été réduits ;

Fermeture totale des restaurants depuis le 29 octobre 2020 au soir. Absence de visibilité quant à une date de réouverture ;

Recul de -59,2% du chiffre d’affaires en cumul au 31 décembre 2020 par rapport à 2019, soit un recul de -55,7% hors cessions & mises en location gérance ;

Résultat opérationnel courant 2020 négatif de -8,7m€ en recul de -11,3m€ vs. +2,6m€ en 2019 ;

Mise en place du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) à hauteur de 35,0m€ le 26 juin 2020 ;

Rénovations de 10 restaurants Hippopotamus dont 3 franchises et 3 nouveaux restaurants depuis le 1 er janvier 2020. 2 rénovations et 1 nouveau restaurant en cours ;

janvier 2020. 2 rénovations et 1 nouveau restaurant en cours ; Rénovation de la Brasserie Bofinger en cours sur le 4ème trimestre 2020.

Les comptes consolidés et annuels au 31 décembre 2020 ont été examinés par le Conseil d’Administration de Groupe Flo du 04 mars 2021 qui a autorisé leur communication au marché financier. Les chiffres présentés sont en cours d’audit par les commissaires aux comptes.

Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2020

Du 1er octobre au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires consolidé a baissé de -42,1m€ (-84,6%) par rapport à 2019, dont -37,0m€ sur les restaurants en exploitation, -1,1m€ les revenus de franchise et -4,0m€ en conséquence des cessions et mises en location gérance.

La variation du chiffre d’affaires consolidé sur le 4ème trimestre 2020 se décompose en :

-81,8% pour Hippopotamus ;

-89,9% pour les Brasseries ;

-92,4% pour les Concessions.

Par mois, le chiffre d’affaires consolidé recule de -53,6% en octobre, -99,3% en novembre et -99,5% en décembre.

Chiffre d'affaires

en € millions Octobre

2019 (*) Novembre

2019 (*) Décembre

2019 (*) 4ème trimestre

2019 (*) Octobre

2020 (*) Novembre

2020 (*) Décembre

2020 (*) 4ème trimestre

2020 (*) Variations Hippopotamus 10,8 10,3 13,1 34,2 6,1 0,1 0,1 6,2 -81,8% Brasseries 3,1 3,2 3,0 9,2 0,9 0,0 0,0 0,9 -89,9% Concessions 2,2 2,0 2,1 6,3 0,5 0,0 0,0 0,5 -92,4% Chiffre d'affaires consolidé 16,0 15,5 18,2 49,7 7,4 0,1 0,1 7,6 -84,6% Ventes sous enseignes (**) 23,6 23,4 29,8 76,8 12,5 0,4 0,7 13,6 -82,3% (*) Chiffres réels 2019 & 2020 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017 (**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés

Chiffre d’affaires à fin décembre 2020

Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2020 s’élève à 71,4m€, en baisse de -103,6m€ (-59,2%) par rapport au 31 décembre 2019.

Hors cessions et mises en location gérance survenues au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires a baissé de -82,1m€ par rapport à 2019 (-55,7%), soit +14,7% du 1er janvier au 29 février, -80,5% du 1er mars au 30 juin, -31,5% au 3ème trimestre et -84,0% au 4ème trimestre.

Chiffre d'affaires

en € millions 1er trimestre

2019 (*) 2ème trimestre

2019 (*) 3ème trimestre

2019 (*) 4ème trimestre

2019 (*) Fin Décembre

2019 (*) 1er trimestre

2020 (*) 2ème trimestre

2020 (*) 3ème trimestre

2020 (*) 4ème trimestre

2020 (*) Fin Décembre

2020 (*) Variations Hippopotamus 29,0 28,9 28,4 34,2 120,4 23,1 4,4 21,4 6,2 55,1 -54,2% Brasseries 8,1 7,3 6,4 9,2 31,1 6,6 0,3 2,6 0,9 10,4 -66,5% Concessions 5,7 5,9 5,7 6,3 23,5 4,1 0,1 1,2 0,5 5,8 -75,2% Chiffre d'affaires consolidé 42,8 42,1 40,4 49,7 175,0 33,8 4,8 25,1 7,6 71,4 -59,2% Ventes sous enseignes (**) 67,8 64,4 62,1 76,8 271,1 52,8 8,3 42,6 13,6 117,3 -56,7% (*) Chiffres réels 2019 & 2020 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017 (**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés

Le recul de -59,2% du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2020 s’élève à :

-54,2% pour Hippopotamus ;

-66,5% pour les Brasseries ;

-75,2% pour les Concessions.

Le recul de -103,6m€ du chiffre d’affaires au 31 décembre 2020 par rapport au 31 décembre 2019 provient pour :

-82,1m€ au cumul des périmètres comparable, rénové et des expansions ;

-0,3m€ des revenus de franchises ;

-21,2m€ des cessions non prévues dans les objectifs initiaux de cessions retraités en IFRS 5 et des mises en location gérance survenues.

Au total, 10 rénovations et 3 nouveaux restaurants Hippopotamus ont été réalisées en 2020 (4 exploités en propre, 3 exploités en location gérance, 3 exploités en franchise). 2 rénovations et 1 nouveau restaurant sont en cours.

Depuis 2017, 41 Hippopotamus ont été rénovés dont 24 Hippopotamus détenus en propre et 17 Hippopotamus exploités en franchise et/ou location gérance. 5 nouveaux restaurants Hippopotamus ont été réalisés.

Compte de résultat simplifié au 31 décembre 2020

Compte de résultat

en € millions Fin décembre

2019

IFRS 5 (*) Retraité (**) Fin décembre

2020

IFRS 5 (*)

(***) Variations Chiffre d'affaires 175,0 71,4 -59,2% Marge Brute 139,0 57,6 -58,6% (en % de CA) 79,4% 80,7% +1,3 pts Charges de personnel et autres frais opérationnels -121,1 -48,0 -60,3% (en % de CA) -69,2% -67,2% +1,9 pts EBITDA 17,9 9,6 -46,5% (en % de CA) 10,2% 13,4% ns Amort., dépr. et prov. courants -15,3 -18,3 19,2% Résultat Opérationnel Courant 2,6 -8,7 -439,9% (en % de CA) 1,5% -12,2% -13,7 Résultat opérationnel non courant -7,8 -2,9 ns Résultat opérationnel -5,2 -11,6 -121,8% (en % de CA) -3,0% -16,3% -13,3 Résultat financier -2,4 -3,6 -53,6% Quote-part des sociétes mises en équivalence -0,6 0,0 ns Impôts -1,4 -0,6 ns Participations ne donnant pas le contrôle 0,2 0,5 ns Résultat net des activités non poursuivies -2,9 -1,8 40,3% Résultat net part du groupe -12,3 -17,1 -38,5% (en % de CA) -7,0% -23,9% -16,9 pts (*) Chiffres 2019 et 2020 publiés en excluant les objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017, qui sont présentés en résultat net des activités non poursuivies IFRS 5 (**) Résultats 2019 retraités en application de l'IFRS IC sur la durée de location (***) Données en cours d'audit

La marge brute 2020 baisse de -81,4m€ vs 2019 en conséquence de la baisse du chiffre d’affaires de -103,6m€.

Les charges de personnel et autres frais opérationnels ont baissé de 73,1m€ par rapport à 2019 avec le recours à l’activité partielle prise en charge par l’Etat à hauteur de +14,6m€, les exonérations de charges et aides au paiement pour +1,7m€, différentes mesures de réductions de coûts menées à hauteur de +29,6m€, l’obtention d’indemnités d’assurance protocolées sur le second semestre pour +13,7m€ et l’impact des cessions survenues pour +13,5m€.

L’EBITDA s’élève à 9,6m€ vs 17,9m€ en 2019.

Les amortissements, dépréciations et provisions nets opérationnels courants augmentent de 3,0m€, dont 1,8m€ au titre des amortissements en conséquence des rénovations menées dans les restaurants.

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à -8,7m€ en baisse de -11,3m€ vs 2019, dont -9,8m€ d’impact estimé de la Covid-19.

Le Résultat Opérationnel non courant 2020 est négatif de -2,9m€ vs. -7,8m€ en 2019. La variation positive de +4,9m€ vs. 2019 provient principalement pour +0,9m€ de la réduction des honoraires liés aux cessions de sites, +1,0m€ de la réduction des frais sur les restaurants rénovés, +1,1m€ de la réduction des immobilisations mises aux rebut suite aux rénovations des restaurants, +1,2m€ de la réduction des coûts de restructuration.

Les immobilisations incorporelles (marques) et actifs sous-jacents (immobilisations corporelles) ont fait l’objet d’un test de dépréciation sur la base d’un business plan réactualisé qui n’a pas révélé de pertes de valeur.

Le résultat financier est négatif de -3,6m€ vs. -2,4m€ en 2019, dont -2,0m€ au titre des intérêts financiers calculés en application de la norme IFRS 16 vs -1,7m€ en 2019.

Le résultat net des activités non poursuivies conformément à la norme IFRS 5 s’élève à -1,8m€ vs. -2,9m€ en 2019. La variation est de +1,1m€ vs. 2019 dont +0,9m€ au titre de la réduction de la perte opérationnelle des sites cédés ou en cession incluant des indemnités d’assurance protocolées sur le second semestre.

Le résultat net à fin décembre 2020 est une perte de -17,1m€, contre une perte de -12,3m€ en 2019.

Impact de la norme IFRS 16 sur les comptes de résultat consolidés 2019 et 2020

En millions d'euros Fin décembre 2019

IFRS 5 & hors IFRS 16 IFRS 16 Retraité IFRS IC Fin décembre 2019

IFRS 5 & IFRS 16 Fin décembre 2020

IFRS 5 & hors IFRS 16 (*) IFRS 16 Fin décembre 2020

IFRS 5 & IFRS 16 (*) Chiffre d'affaires 175,0 175,0 71,4 71,4 Marge Brute 139,0 139,0 57,6 57,6 (en % de CA) 79,4% 79,4% 80,7% 80,7% Charges de personnel et autres frais opérationnels -132,2 11,1 -121,1 -59,0 11,0 -48,0 (en % de CA) -75,5% -69,2% -82,7% -67,2% EBITDA 6,8 11,1 17,9 -1,4 11,0 9,6 (en % de CA) 3,9% 10,2% -2,0% 13,4% Amort., dépr. et prov. courants -5,2 -10,1 -15,3 -8,1 -10,2 -18,3 Résultat Opérationnel Courant 1,6 1,0 2,6 -9,5 0,8 -8,7 (en % de CA) 0,9% 1,5% -13,3% -12,2% Résultat opérationnel non courant -7,8 -7,8 -2,9 -2,9 Résultat opérationnel -6,2 1,0 -5,2 -12,4 0,8 -11,6 (en % de CA) -3,6% -3,0% -17,3% -16,3% Résultat financier -0,7 -1,7 -2,4 -1,6 -2,0 -3,6 Quote-part des sociétes mises en équivalence -0,6 -0,6 0,0 0,0 Impôts -1,6 0,2 -1,4 -1,0 0,4 -0,6 Participations ne donnant pas le contrôle 0,2 0,2 0,5 0,5 Résultat net des activités non poursuivies -2,9 -2,9 -1,8 -1,8 Résultat net part du groupe -11,8 -0,5 -12,3 -16,3 -0,8 -17,1 (en % de CA) -6,7% -7,0% -22,8% -23,9% (*) Données en cours d'audit

L’application de la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019 impacte le résultat net 2020 de -0,8m€ et le résultat net 2019 de -0,5m€ dont :

+11,0m€ en EBITDA au titre du retraitement des loyers courants vs +11,1m€ en 2019 ;

-10,2m€ en amortissement des droits d’utilisation vs -10,1m€ en 2019 ;

-2,0m€ sur le résultat financier vs -1,7m€ en 2019 ;

+0,4m€ sur l’impôt vs +0,2m€ en 2019.

Dette nette

En millions € En millions € Détail de la dette financière

en m€ 31-déc.-19 31-déc.-2020

(**) Variation Dette restructurée 15,2 15,3 0,1 Prêt garanti par l'état 0,0 35,0 35,0 Sous total Dette bancaire 15,2 50,3 35,1 Emprunts obligataires Groupe Bertrand 18,5 18,5 0,0 Dette obligataire F&B Invest 2,5 2,5 0,0 Avance en compte-courant Bertrand Invest 4,5 9,0 4,5 Autres dettes financières 6,6 6,9 0,3 Dette financière brute 47,3 87,2 39,9 Trésorerie -6,9 -29,4 -22,5 Dette financière nette hors IFRS 16 F&B inclus 40,4 57,8 17,4 Dette de location IFRS 16 (*) 64,1 78,3 14,2 Dette nette 104,5 136,1 31,6 (*) Dette 2019 retraitée en application de l'IFRS IC sur la durée de location (**) Données en cours d'audit

Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière brute s’élève à 87,2m€ au 31 décembre 2020, en hausse de 39,9m€ par rapport au 31 décembre 2019.

Cette augmentation provient principalement de 4,5m€ d’avance en compte courant de la société Bertrand Invest et de la mise en place d’un Prêt Garanti par l’Etat à hauteur de 35,0m€ afin de financer les besoins en trésorerie du Groupe Flo.

A la clôture de l’exercice, la trésorerie s’élève à 29,4m€ respectant les covenants bancaires applicables au 31 décembre 2020.

La variation de trésorerie de +22,5m€ vs. 2019 résulte notamment de :

-4,8m€ de capacité d’autofinancement malgré la baisse significative des charges de personnel et des autres frais opérationnels ;

+3,1m€ de variation positive de BFR incluant le report de charges sociales et fiscales et un remboursement URSSAF de +2,7m€ ;

-16,5m€ d’investissements de rénovation et maintenance de sites ;

+2,2m€ de produits de cessions ;

+35,0m€ de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) mis en place le 26 juin 2020 ;

+4,5m€ d’avances en compte courant.

Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière nette s’élève à 57,8 m€, en augmentation de 17,4m€.

La dette de location en application de la norme IFRS 16 s’élève à 78,3m€ au 31 décembre 2020, à comparer à 64,1m€ au 31 décembre 2019, après retraitement de 20,6m€ suite à l’application de la décision IFRS IC.

La dette financière nette totale incluant les dettes de location norme IFRS 16 s’élève à 136,1m€.

Les capitaux propres s’élèvent à -2,3m€ au 31 décembre 2020.

Evènements survenus depuis le 31 décembre 2020

La rénovation du Bofinger a été finalisée fin janvier 2021.

Le nouveau restaurant Hippopotamus de Torcy a été terminé début février 2021.

Suite aux annonces du Gouvernement en date du 14 janvier 2021 portant sur l’évolution des aides en faveur des entreprises, et en l’absence de visibilité quant à la date de réouverture des restaurants, le Groupe s’est rapproché de son pool bancaire afin d’obtenir un différé d’un an supplémentaire pour commencer à rembourser son prêt garanti par l’État et afin de sécuriser ses liquidités.

Acteur majeur de la restauration en France avec l’enseigne Hippopotamus, des brasseries de prestige et des concessions, le Groupe met tout en œuvre pour préparer la réouverture de ses restaurants dès que les conditions sanitaires le permettront et partager avec ses clients nombreux et fidèles des moments précieux de gastronomie et de convivialité.

Calendrier

Résultats définitifs à fin décembre 2020 : 1er avril 2021 (après bourse).

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : 22 avril 2021 (après bourse).

Assemblée générale : 24 juin 2021.

A propos de Groupe Flo

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 119 restaurants détenus en propre ou en franchise au 31 décembre 2020. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement l’enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions.

L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891). Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.fr), rubrique «Finance, Actualités et Communiqués».

