Gorgé : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Groupe Gorgé, titre faisant partie de ses valeurs favorites Nextcap pour le second semestre, avec un objectif de cours relevé de 20,5 à 21 euros après des 'solides résultats semestriels et perspectives toujours aussi positives'.



L'analyste en charge du dossier pointe ainsi 'une marge d'EBITDA record pour Groupe Gorgé au premier semestre', 'une guidance topline légèrement affinée' et 'un levier sur les marges comparable au second semestre'.



Principalement grâce au pôle impression 3D, les estimations du bureau d'études sont légèrement réhaussées pour 2021 et font ressortir un CA de 273,6 millions d'euros (+18%) pour un EBITDA de 32,5 millions (11,9% de marge contre 11,6% attendu précédemment).



