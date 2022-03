Gorgé : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Groupe Gorgé, titre présent dans sa liste de convictions Nextcap pour 2022, avec un objectif de cours relevé de 20,5 à 22,5 euros, après l'annonce de discussions pour un rapprochement entre sa filiale ICA et IXblue.



'Nous considérons que le newsflow des prochains mois/trimestres pourrait être alimenté par les cessions des filiales en protection incendie (CLF Satrem), nucléaire (Baumert) et ingénierie (Seres) qui permettraient de dégager environ 30 millions de cash', estime l'analyste.



Oddo met aussi en avant la possibilité de nouveaux contrats en robotique sous-marines, des appels d'offres étant en cours avec la marine canadienne (20-50 millions d'euros) et surtout les Emirats Arabes Unis (100-500 millions).



